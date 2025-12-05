Συστάσεις από την Περιφέρεια για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ανακοίνωσή της συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά της διάρκεια της σημερινής ημέρας λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν στην περιοχή (κυρίως στα ανατολικά τμήματα των νομών Λάρισας και Μαγνησίας.

Ειδικότερα:

“Από την Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. Α5113/03-12-2025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ όπως αναφέρεται στην με αρ. 6080/04-12-2025 Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα (Κόκκινη Προειδοποίηση), την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες.

Καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση), συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου και όπου απαιτούνται να γίνονται με αυξημένη προσοχή.

Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302, 2413511308 και 2413511309″.