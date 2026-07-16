Συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου για το αντιπλημμυρικό Masterplan της Θεσσαλίας

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Η νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Brighton για την ανάπτυξη και εφαρμογή Λύσεων Βασισμένων στη Φύση (Nature-Based Solutions – NbS) στο πλαίσιο των υπό εκπόνηση Αντιπλημμυρικών Masterplan της Θεσσαλίας»

Η συνάντηση διοργανώνεται με αφορμή την συνεργασία, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, των αναδόχων μελετητών των Masterplan και

των αρμόδιων φορέων διαχείρισης υδάτων και περιβάλλοντος.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στη φύση (NbS) , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ΕΘΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΔΚΠ κ.α.).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν: