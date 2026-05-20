Συνελήφθη 42χρονος στην Καρδίτσα με ηρωίνη και κάνναβη

Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, 42χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



• δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 14,4 γραμμαρίων,

• μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

• 1 ζυγαριά,

• 1 κινητό τηλέφωνο &

• το χρηματικό ποσό των 2.090 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.