Συνελήφθη με ποσότητες κάνναβης στο σπίτι του

Συνελήφθη, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντος, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

∙2 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 494 γραμμαρίων,

∙ποσότητα αποξηραμένων φύλλων κάνναβης, βάρους 155 γραμμαρίων και

∙2 κρεμασμένα σε σχοινιά δενδρύλλια κάνναβης, πλήρους ανάπτυξης προς αποξήρανση, ύψους 1,95 και 1,82 μέτρων, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.