Συνελήφθη κτηνοτρόφος στον Τύρναβο – Παραβίασε τα μέτρα κατά της ευλογιάς

Συνελήφθη, χθες (13-06-2026) το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) και του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση -150- περίπου αιγοπροβάτων, ιδιοκτησίας του, σε απόσταση από την σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα ληφθέντα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ασθένειας της ευλογιάς.







