Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Καρδίτσας για τις λαϊκές αγορές

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κώστα Τέλιου, με αντικείμενο τη λειτουργία και την εύρυθμη οργάνωση των λαϊκών αγορών της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Όλγα Μακρή, καθώς και αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας και υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την τήρηση της νομοθεσίας, την εξυπηρέτηση παραγωγών και επαγγελματιών, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών για τους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, ενώ δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση, τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών

Ο Τέλιος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αναβάθμιση του θεσμού των λαϊκών αγορών, προς όφελος παραγωγών, επαγγελματιών και καταναλωτών.

Δώρα Μήτρα (ertnews.gr)