Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη London Wine Fair 2026

Με τις καλύτερες εντυπώσεις η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε την παρουσία της στη London Wine Fair 2026, τη σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Olympia στο Λονδίνο.

Η London Wine Fair υποδέχθηκε συνολικά 475 εκθέτες από όλο τον κόσμο, και συγκέντρωσε περισσότερους από 10.000 επαγγελματίες επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες τάσεις, καινοτόμα προϊόντα και εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας οινικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας στήριξε τη συμμετοχή τεσσάρων επιχειρήσεων:

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου – Κτήμα Θεόπετρα/Τσιλιλής – Κτήμα Δ. Μίγας – Κτήμα Όλοινος

Τις θεσσαλικές επιχειρήσεις επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ιωάννης Τσαούσης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας σε συνεργασία με το τμήμα Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν η κ. Μαρία Δημητριάδου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις ανέδειξαν τη δυναμική του θεσσαλικού αμπελοοινικού τομέα στη London Wine Fair 2026, με τα οινοποιεία να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου και να αναπτύσσουν ουσιαστικές εμπορικές επαφές, ενισχύοντας τη διεθνή τους παρουσία και θέτοντας τις βάσεις για μακροχρόνιες συνεργασίες.