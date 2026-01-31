Συμβούλιο Φοιτητών Π.Θ.: Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης

Το Συμβούλιο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε στις εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων, καταθέτοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της φοιτητικής κοινότητας για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Νίκος Νεαμονίτης Πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ταυτόχρονα χαρακτηρίζει ώριμη την απόφαση για τις διαγραφές των ανενεργών φοιτητών…

Κατά την τοποθέτησή τους, οι εκπρόσωποι των φοιτητών ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση, τις διαγραφές και τη συνολική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα δήλωσαν ότι: «Ως εκπρόσωποι των φοιτητών βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της Συνόδου, όχι απλώς για να καταθέσουμε αιτήματα, αλλά για να συμβάλουμε ουσιαστικά στη συζήτηση για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου.auseΩς φοιτητές πιστεύουμε σε ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, οργανωμένο, εξωστρεφές και διεθνώς ανταγωνιστικό. Δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που δεν φοβάται τις μεταρρυθμίσεις αλλά τις αγκαλιάζει.

Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να σταθούμε στο ζήτημα των υποδομών και της φοιτητικής στέγης. Η έναρξη των έργων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, όπως αυτό στη Βαμβακουργία στον Βόλο που ήδη περνάει σε φάση υλοποίησης, αποτελεί ένα θετικό και χειροπιαστό βήμα. Είναι μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να δοθούν λύσεις σε χρόνιες ανάγκες. Όμως δεν αρκεί να μείνουμε σε μεμονωμένα έργα. Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης, με περισσότερες εστίες, σε περισσότερες πόλεις, ώστε η πρόσβαση στις σπουδές να μη γίνεται προνόμιο μόνο όσων μπορούν να αντέξουν το κόστος ενοικίων.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο χρειάζεται ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με αξιοκρατικά κριτήρια. Χωρίς επαρκείς καθηγητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές, δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική εκπαίδευση, ούτε καινοτομία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά του πανεπιστημίου και πρέπει να στηριχθεί έμπρακτα.

Θέλουμε επίσης να μιλήσουμε ανοιχτά για το ζήτημα των διαγραφών ανενεργών φοιτητών. Πρόκειται για μια ώριμη μεταρρύθμιση που φέρνει τη χώρα μας επιτέλους στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ανενεργοί φοιτητές επιβαρύνουν τους ποιοτικούς δείκτες των ιδρυμάτων, επηρεάζουν αρνητικά τις διεθνείς αξιολογήσεις και μειώνουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών. Για δεκαετίες η Ελλάδα αποτελούσε εξαίρεση στην Ευρώπη, επιτρέποντας ένα σύστημα χωρίς όρια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς κίνητρο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ο νόμος έχει προβλέψει ευνοϊκά μέτρα και παράταση των σπουδών για φοιτητές που εργάζονται, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, για αθλητές, για φοιτητές που δεν έχουν περάσει το ανώτερο όριο σπουδών και επιθυμούν να κάνουν διακοπή σπουδών, καθώς και για φοιτητές που χρωστούν λίγα μαθήματα για το πτυχίο και έχουν παραστεί σε δύο πρόσφατες εξεταστικές. Είναι αδύνατο να σχεδιαστούν σοβαρές κοινωνικές πολιτικές – όπως στέγαση, σίτιση και επιδόματα – όταν το σύστημα δεν ξεχωρίζει τους πραγματικά ενεργούς φοιτητές.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών πανεπιστημίων. Δεν μπορεί να υπάρχουν πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων. Τα ιδρύματα της περιφέρειας χρειάζονται ίση πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, καινοτομία, ψηφιακές υποδομές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η γνώση δεν πρέπει να συγκεντρώνεται μόνο στα κέντρα.

Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στη Θεσσαλία, όπου τα πανεπιστημιακά κτίρια έχουν επιβαρυνθεί σοβαρά από τις πλημμύρες των τελευταίων ετών. Μιλάμε για παλιές υποδομές, με συσσωρευμένες φθορές και ζημιές. Εδώ απαιτείται στοχευμένη χρηματοδότηση για συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και ενεργειακή ανακαίνιση.

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ – που την τελευταία περίοδο φτάνει συνολικά τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζει αύξηση περίπου 28% από το 2019 – είναι ένα θετικό βήμα. Όμως το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ύψος των κονδυλίων, αλλά πού και πώς επενδύονται.

Εμείς, ως φοιτητές, θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και δίκαιο. Ζητάμε ένα πανεπιστήμιο που να μας κρατά στην Ελλάδα και να μη μας σπρώχνει στο εξωτερικό. Ένα πανεπιστήμιο που παράγει γνώση και μελλοντικούς επιστήμονες.

Σας καλούμε, λοιπόν, να κάνουμε αυτή τη Σύνοδο αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς κτίρια και νόμοι. Είναι οι άνθρωποί του. Και αυτοί αξίζουν το καλύτερο».