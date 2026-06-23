Συμβιβασμός του Δήμου Λαρισαίων με τον ΟΤΕ για τα «κολωνάκια» των πεζοδρόμων – Καταβολή 240.000 ευρώ για τα “σπασμένα” της εποχής Καλογιάννη

Με την καταβολή ποσού ύψους 240.000 ευρώ προς τον ΟΤΕ (Cosmote) κλείνει μία εκκρεμότητα που αφορά τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της Λάρισας, γνωστότερου ως συστήματος με τα αναδυόμενα κολωνάκια το οποίο εδώ και χρόνια δεν λειτουργεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ, o ΟΤΕ είχε καταθέσει σχετική αγωγή απαιτώντας από τον Δήμο περί τις 300.000 ευρώ αλλά τελικά, κατόπιν διαπραγμάτευσης, οι δυο πλευρές συμβιβάστηκαν στις 240.000 ευρώ. Μετά από την εξέλιξη αυτή η εταιρεία θεωρεί την απαίτησή της πλήρως εξοφλημένη, παραιτούμενη από την αγωγή που έχει ασκήσει καθώς και από κάθε άλλη οικονομική αξίωση που απορρέει από τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Το θέμα είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση ήδη από το 2024, όταν η σημερινή δημοτική αρχή είχε αποκαλύψει ότι η σύμβαση με την Cosmote δεν είχε λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε, ο αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε διαπιστώσει «ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή των ελεγχθέντων σχεδίων συμβάσεων», κρίνοντας ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις νομιμότητας.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι ετήσιο κόστος συντήρησης για τα κολωνάκια άγγιζε το 1 εκ. ευρώ για δύο χρόνια, όταν το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε 1.514.622 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από αυτά τα χρήματα οι 449.914 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), προέρχονται από χρηματοδότηση από το «ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» – που σημαίνει ότι το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας από ιδίους πόρους, ήταν 1.064.708 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα διεθνή δεδομένα το κόστος συντήρησης ενός έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10-12% της αξίας της επένδυσης.

Η απόφαση συμβιβασμού με τον ΟΤΕ ελήφθη από την Δημοτική Επιτροπή και επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2026. Μάλιστα την ψήφισαν και οι σύμβουλοι της «Συμπαράταξης Λαρισαίων».

Για το θέμα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζόδρομους, ο Δήμος Λαρισαίων έχει προκηρύξει νέο διαγωνισμό από τον περασμένο Απρίλιο.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr