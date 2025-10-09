Συγχαρητήρια Κουρέτα στον ΑΣ Καρδίτσας για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του

Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε η ομάδα μπάσκετ της Καρδίτσας που επικράτησε στην Οστάνδη του Βελγίου με 93-95 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου του BCL.

Με αφορμή το νικηφόρο ξεκίνημα του ΑΣ Καρδίτσας για Basketball Champions League, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

“Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ της Καρδίτσας για τη μεγάλη της επιτυχία και την πρώτη ιστορική ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της. Η διάκριση αυτή τιμά όχι μόνο την πόλη της Καρδίτσας, αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλία, αναδεικνύοντας το ταλέντο, τη δουλειά και το ήθος των αθλητών, του προπονητικού επιτελείου και της διοίκησης. Η πορεία της ομάδας αποδεικνύει πως με πίστη, σχέδιο και συλλογική προσπάθεια, ακόμη και οι πιο φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα της Καρδίτσας στην σπουδαία αυτή προσπάθεια, εκσυγχρονίζοντας και τις γηπεδικές της εγκαταστάσεις, όπως άλλωστε κι όλες τις ομάδες που προβάλλουν τον τόπο μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη”.