Συγκέντρωση φορέων στη Λάρισα στην έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Ο Σύλλογος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΔΙΠ ΠΘ), μετά από απόφαση ΓΣ και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 08:00 στη Γαιόπολις (πρώην ΤΕΙ) και διοργανώνεται από φορείς της πόλης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως “τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, παραμένει επιτακτική η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνεια.

Στηρίζουμε το αίτημα να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα και να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

Καλούμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και την τοπική κοινωνία, να δώσουν το παρόν”.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από τους εξής φορείς:

– Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας

– Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Λάρισας

– Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

– Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας

– Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας

– Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας

– Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας

– Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας

-Σύλλογος Γονέων Μουσικού Σχολείου Λάρισας

– Φοιτητικοί Σύλλογοι

– Ομάδας Λαμίας του Δικτύου Τ57 «Χούπα Ελπίδα» και άλλου