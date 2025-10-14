Στο ΣτΕ θα κριθεί η τύχη του λιμανιού του Βόλου

Στην πιο κρίσιμη καμπή της φτάνει η υπόθεση του λιμανιού του Βόλου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται πλέον να αποφασίσει για την εγκυρότητα της απόφασης με την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός παραχώρησης, στον οποίο προτιμητέος επενδυτής είναι ανακηρυχθεί ο ΟΛΘ.

Η υπόθεση αξιοποίησης του λιμανιού ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αφού ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης επικράτησε στον διαγωνισμό με προσφορά σχεδόν διπλάσια από εκείνη του δεύτερου ενδιαφερόμενου, καταθέτοντας πρόταση 51 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε τότε ως το πρώτο βήμα για μια μεγάλη επένδυση που θα αναβάθμιζε το λιμάνι του Βόλου, το οποίο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κέντρο εμπορίου και κρουαζιέρας, φέρνοντας αναγκαίες θέσεις εργασίας και κινητικότητα στην περιοχή.

Ωστόσο η ένσταση του Ύπερταμείου για «λόγους δημοσίου συμφέροντος», έβαλε «φρένο» στη διαδικασία, μία απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία κάνει λόγο για έλλειψη αιτιολόγησης και παραβίαση της νομιμότητας.

Υπενθυμίζεται πως ο ΟΛΘ είχε απευθυνθεί τόσο στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων –η οποία στήριξε τα επιχειρήματά της– όσο και στο ΣτΕ, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης.

Η απόφαση που θα λάβει το ΣτΕ αποκτά λοιπόν κομβικό χαρακτήρα, καθώς θα κρίνει αν θα ανοίξει ο δρόμος για παραχώρηση του λιμανιού στον ΟΛΘ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπόθεση απασχολεί το ΣτΕ.

Είχε προηγηθεί η προσφυγή της Goldair κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού, και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να την απορρίψει τον Μάρτιο του 2024, δικαιώνοντας τον ΟΛΘ και επιβεβαιώνοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η απόφαση εκείνη δημιουργεί ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο και ισχυρό όπλο για την επιχειρηματολογία του ΟΛΘ, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως τονίζουν πηγές, το πιο δυνατό επιχείρημα παραμένει η σαφής οικονομική και πολιτική βαρύτητα της αξιοποίησης του λιμανιού.

ίδιες κ ηγές αναφέρουν πως σε περίπτωση που το Υπερταμείο δεν καταφέρει να αιτιολογήσει τη ματαίωση του διαγωνισμού, θα κληθεί αυτομάτως να λογοδοτήσει για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης σε καίριας σημασίας έργα και επενδύσεις.

Σημειώνεται πως η εναλλακτική που προσφέρει το Υπερταμείο προβλέπει την πρόσληψη Συμβούλου Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, με σκοπό να σχεδιάσει πρώτα την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών.

Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, το λιμάνι θα παραχωρηθεί μόνο μετά την υλοποίηση των έργων.

Σε κάθε περίπτωση, οι πηγές επισημαίνουν πως η απόφαση που θα λάβει το ΣτΕ θα κρίνει όχι μόνο το μέλλον του Λιμένα Βόλου, αλλά και τα περιθώρια στη διαχείριση των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

