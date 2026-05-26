Στους δήμους Αλιάρτου-Θεσπιέων, Ορχομενού και Λεβαδέων η Ρένα Καραλαριώτου

Σειρά επαφών και συναντήσεων εργασίας στους Δήμους Αλιάρτου–Θεσπιέων, Ορχομενού και Λεβαδέων πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, την Πέμπτη 21 Μαΐου, στο πλαίσιο των επισκέψεών της στους δήμους της Στερεάς Ελλάδας.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν ο Δήμος Αλιάρτου–Θεσπιέων, όπου η κα Καραλαριώτου παρέστη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Αραπίτσα.

Ακολούθησε σύσκεψη εργασίας με τη Δημοτική αρχή και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής και τις δυνατότητες θεσμικής υποστήριξης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε από τον κ. Αραπίτσα διεξοδικά για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πρωτογενή τομέα και στα απαιτούμενα έργα υποδομών, στη διαχείριση των έργων ΑΠΕ, στην αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλιάρτου και στην προοπτική ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόμου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάδειξης των Αρχαίων Θεσπιών, της Αρχαιολογικής Συλλογής Άσκρης και της Κοιλάδας των Μουσών ως σημαντικών πολιτιστικών και τουριστικών πόλων της περιοχής.

Η κα Καραλαριώτου επισκέφθηκε επίσης, μαζί με τον Δήμαρχο, τους Κήπους της Αλιάρτου, υπογραμμίζοντας τη σημασία αξιοποίησης χώρων με ιδιαίτερο ιστορικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ ώστε να εξετάσουμε από κοινού μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό του δήμου και τον τρόπο με τον οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να συμβάλει στην υλοποίησή του. Ο Δήμος Αλιάρτου–Θεσπιέων διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες ανάπτυξης. Η στενή συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αναγκαία για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Καραλαριώτου σε δήλωσή της στο STAR Κεντρικής Ελλάδας.

Η περιοδεία της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συνεχίστηκε στο Δημαρχείο Ορχομενού, εκεί που ο δήμαρχος κ. Γιώργος Τζαβάρας και οι συνεργάτες του την ενημέρωσαν για όλα τα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και στις αυξημένες ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αμέσως μετά την ενημέρωση, η κα Καραλαριώτου ξεναγήθηκε στο υπό διαμόρφωση Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού, έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας για την περιοχή.

«Η ανάδειξη αυτού του τόσο σημαντικού χώρου, στον οποίο δεσπόζει το αρχαίο θέατρο, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη του δήμου Ορχομενού αλλά και της ευρύτερης περιοχής και χαίρομαι που ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του έχουν θέσει τον στόχο αυτό από τους πρώτους στην ατζέντα τους», δήλωσε η ίδια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης .

Η περιοδεία της Γενικής Γραμματέως ολοκληρώθηκε με επίσκεψή της στη Λιβαδειά όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο κ. Δημήτρη Καραμάνη και τους συνεργάτες του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε για όλα τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον δήμο Λεβαδέων, για τη λειτουργία της Αστικής Συγκοινωνίας, το νέο κλειστό γυμναστήριο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, την δημιουργία του Μουσικού Σχολείου, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την επικείμενη έναρξη των δρομολογίων του προαστιακού που θα συνδέει την πόλη της Λιβαδειάς με την Αθήνα, εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και στις θεσμικές αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί από την κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί από την Βουλή το προσεχές διάστημα.

«Ο Δήμος Λεβαδέων με συνέπεια και σχέδιο διεκδικεί πόρους και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του τόπου μας. Η συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση ζητημάτων των οποίων τελικός αποδέκτης είναι τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ τη Γενική Γραμματέα για την επίσκεψή της και τον ουσιαστικό διάλογο που είχαμε. Η παρουσία έμπειρων προσώπων με βαθιά γνώση της Αυτοδιοίκησης, όπως η κα Καραλαριώτου, σε επιτελικές θέσεις, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων», δήλωσε ο κ. Καραμάνης μετά το τέλος της συνάντη

Η κα Καραλαριώτου, τέλος, επισκέφθηκε ακόμη μαζί με τον Δήμαρχο τον υπόσκαφο Πολυχώρο Πολιτισμού, που σύντομα θα φιλοξενεί και την πρώτη αρχαιολογική συλλογή στο Δήμο Λεβαδέων.

«Η συνεργασία της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο είναι στενή και εποικοδομητική. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ Περιφερειών, Δήμων και Κράτους, ώστε να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στην πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος Λεβαδέων διαθέτει σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό και ο Δήμαρχος κ. Καραμάνης και οι συνεργάτες του εργάζονται με σχέδιο και επιμονή για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής και τη διεκδίκηση έργων με αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Λιβαδειά», υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας.

Κλείνοντας την περιοδεία της, η κα Καραλαριώτου ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τα στελέχη των Δήμων για τη συνεργασία και την αναλυτική ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι η στενή συνεργασία κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.