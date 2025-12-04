Στον κόμβο του Ε65 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας

Στο μπλόκο των αγροτών , στον κόμβο του Ε65, όπου έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τους Αντιπεριφερειάρχες Καρδίτσας Κώστα Τέλιο, Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρη Τσέτσιλα, καθώς και την Περιφερειακή Σύμβουλο Αθηνά Πέτσα.

Οι αγρότες υποδέχθηκαν με θερμά λόγια τον Περιφερειάρχη, ευχαριστώντας τον για τη στήριξη που έχει δείξει στον αγώνα τους από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων. Απευθυνόμενος στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε: «Οι κινητοποιήσεις σας είναι ξεκάθαρα αγώνας επιβίωσης και θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι τέλους».

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι η φετινή χρονιά είναι οριακή, καθώς τα κόστη παραγωγής δεν καλύπτονται, ενώ επεσήμανε:

«Αντί η Πολιτεία να ενισχύει ουσιαστικά τους αγρότες που παράγουν, βλέπουμε να στηρίζονται άλλοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν στις πλάτες τους δίκες, και οι παραγωγοί να έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με καταστολή». Παράλληλα, σχολίασε με δηκτικό τρόπο δηλώσεις σε τηλεοπτικά μέσα, σύμφωνα με τις οποίες οι αγρότες χαρακτηρίζονταν «χωριάτες» επειδή κλείνουν τους δρόμους, τονίζοντας ότι στην πραγματικότητα οι αγρότες είναι οι πραγματικοί «αριστοκράτες» ενώ «χωριάτες» είναι αυτοί που εκφράζουν τέτοιες αντιλήψεις, καθώς η συμπεριφορά τους αποκαλύπτει τη νοοτροπία τους. Από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων , εκ μέρους όλων, ο κ. Κώστας Κοκκούλης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την παρουσία και τη διαρκή του στήριξη, τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος που επισκέπτεται το σημείο των κινητοποιήσεων.

Ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση προς την κυβέρνηση, σε ότι αφορά τα βασικά αιτήματα ενώ αναφερόμενος ειδικότερα στους κτηνοτρόφους επισήμανε ότι όσοι επλήγησαν από τον «Daniel», την ευλογιά και την πανώλη βρίσκονται χωρίς εισόδημα και εκτός ουσιαστικών αποζημιώσεων. Τόνισε ότι πολλοί παραγωγοί έχασαν το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου χωρίς να υπάρξει επαρκής στήριξη, χαρακτηρίζοντας τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις για αποζημιώσεις από τον Πρωθυπουργό «ψίχουλα». Στο πλαίσιο της συνάντησης, αγρότες και Περιφερειάρχης συζήτησαν εκτενώς και το ζήτημα των μεγάλων αρδευτικών έργων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν απολύτως αναγκαία για την άρδευση των καλλιεργειών και τη διασφάλιση της παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Επισημάνθηκε πως χωρίς σύγχρονες υποδομές άρδευσης, η αγροτική οικονομία της Θεσσαλίας δύσκολα μπορεί να σταθεί απέναντι στο αυξημένο κόστος και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.