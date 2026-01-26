Στον Κουρέτα οι πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Θεσσαλίας

Θεσμική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα πραγματοποίησαν οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Θάνος Κουτσούκης (Λάρισας), Γιώργος Βογιατζής (Μαγνησίας), Βανέσα Λαζαροπούλου (Τρικάλων) και Δημήτρης Γαγάτσης (Καρδίτσας).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα φαρμακεία της Θεσσαλίας, με στόχο τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι Πρόεδροι έθεσαν με σαφήνεια την ανάγκη τα φαρμακεία να ενταχθούν ισότιμα σε αναπτυξιακά και επιδοτικά προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλίας: σε μια Περιφέρεια με μεγάλη γεωγραφική έκταση, με δεκάδες μονοεδρικά φαρμακεία σε χωριά του κάμπου και των ορεινών περιοχών, το φαρμακείο αποτελεί συχνά τον μοναδικό άμεσα προσβάσιμο επιστήμονα υγείας. Μετά και τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, η ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης αυτού του δικτύου είναι κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλίας επιτελούν καθημερινά ουσιαστικό επιστημονικό και κοινωνικό έργο: παρέχουν συμβουλευτική, υποστηρίζουν τη σωστή διαχείριση της φαρμακοθεραπείας, διενεργούν μετρήσεις και εργαστηριακές παρασκευές όπου απαιτείται. Η επένδυση στον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού, στην επιμόρφωση και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των φαρμακείων αποτελεί στρατηγική επιλογή για ένα ισχυρό και ανθεκτικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναγνώρισε τον κομβικό ρόλο των φαρμακοποιών στις τοπικές κοινωνίες και εξέφρασε τη θετική διάθεση της Περιφέρειας να διερευνηθούν τρόποι στήριξης και αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος του κλάδου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και η ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε ζητήματα δημόσιας υγείας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων Θεσσαλίας επαναλαμβάνουν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν οργανωμένα και υπεύθυνα τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φαρμακείων και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.