Στις 5 Φεβρουαρίου τα εγκαίνια του φωτογραφικού διαγωνισμού Tloupas Path 2026

Στις 5 Φεβρουαρίου στις 19:00 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας θα κηρύξει την έναρξη του φωτογραφικού διαγωνισμού Tloupas Path 2026 και παράλληλα θα γίνει το άνοιγμα της έκθεσης των βραβείων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021- 2027 (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο της πράξης «φωτογραφικός διαγωνισμός Τάκης Τλούπας».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον Μύλο του Παππά (Γεωργιάδου 53, Λάρισα 41447).

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανοίγει την έκθεση φωτογραφίας Tloupas PATH – Photography Award of Thessaly’s Heritage, όπου παρουσιάζει τα έργα που διακρίθηκαν στους δύο ετήσιους διαγωνισμούς του θεσμού, στο TLOUPAS PATH INTERNATIONAL AWARD και στο TLOUPAS PATH UNDER 30 AWARD 2025. Στην έκθεση εκτίθεται μία ολοκληρωμένη σειρά φωτογραφιών των νικητών των δύο διαγωνισμών καθώς και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των καλλιτεχνών που μπήκαν στη βραχεία λίστα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αυτόν τον τρόπο φέρνει σε δημιουργικό διάλογο καταξιωμένους αλλά και νεότερους φωτογράφους με τη φωτογραφική κληρονομιά της Θεσσαλίας μέσα από σύγχρονες οπτικές προσεγγίσεις. Το Tloupas PATH – Photography Award of Thessaly’s Heritage είναι ένας σύγχρονος πολιτιστικός θεσμός εμπνευσμένος από το έργο του Τάκη Τλούπα, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους του 20ού αιώνα.

Αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της φωτογραφικής παρακαταθήκης του Τάκη Τλούπα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινιάζει μέσα από τον θεσμό αυτό μια σύγχρονη πολιτιστική πρωτοβουλία αφιερωμένη στη διατήρηση, την ανάδειξη και τη δημιουργική επανερμηνεία της φωτογραφικής μνήμης του τόπου.

Το έργο του Τάκη Τλούπα είναι βαθιά συνδεδεμένο με τον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό τοπίο της Θεσσαλίας. Μέσα από τη φωτογραφική του ματιά, το τοπίο μετατρέπεται σε πεδίο βιωμένης εμπειρίας και ο άνθρωπος σε οργανικό μέρος του περιβάλλοντός του. Οι εικόνες του αποτυπώνουν στιγμές καθημερινότητας, εργασίας και σιωπής, σε μια εποχή που βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην παράδοση και την επερχόμενη αλλαγή.

Ο θεματικός κύκλος Turning Point που ήταν το θέμα του διαγωνισμού για το 2025, συνομιλεί άμεσα με αυτή τη ματιά, εστιάζοντας στις στιγμές καμπής — εκεί όπου το τέλος μιας εποχής συνυπάρχει με την αρχή μιας άλλης, όπου η απώλεια συναντά την προοπτική και η αβεβαιότητα την ευκαιρία. Οι σύγχρονες φωτογραφικές προσεγγίσεις της έκθεσης διερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Ευχαριστούμε το Δήμο Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για την εξαιρετική συνεργασία.

Ευχαριστούμε τους φωτογράφους για τη μεγάλη συμμετοχή τους καθώς και την Κριτική Επιτροπή.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινές και Σαββατοκύριακα, κατά τις ώρες 10:00–21:00, προσκαλώντας το κοινό σε έναν στοχασμό πάνω στη μνήμη, την ευθύνη και το μέλλον του τόπου.