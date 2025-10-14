Στις 23 Μαρτίου η δίκη των Τεμπών – Ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

Στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, σε αίθουσα του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας η οποία έχει διαμορφωθεί καταλλήλως. H ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Συνολικά 36 κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο της δίκης των Τεμπών. Από αυτούς, 33 κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για τη «διατάραξη συγκοινωνιών» κ.ά., ενώ οι υπόλοιποι 3 αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Ο αριθμός των συνηγόρων (υπεράσπισης και πολιτική αγωγή) υπολογίζεται ότι φτάνει περίπου τους 250 δικηγόρους.

Ο αριθμός των μαρτύρων κατηγορίας που προτάθηκαν ή έχουν δηλωθεί εκ μέρους του κατηγορητηρίου είναι τουλάχιστον 150 και αναμένεται να αυξηθεί.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr