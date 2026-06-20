Στην 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου ABC στην Ρουμανία η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου ABC – Agro Building Carbon: Quantifying Carbon Removal Farm-Sourced Building Materials, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου 2026 στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, προερχόμενοι από περιφερειακές αρχές, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ολλανδία, τη Λετονία, την Ιταλία, την Αλβανία, τη Σλοβενία, την Ουκρανία και την Ελλάδα, συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, τα επόμενα βήματα υλοποίησής του, καθώς και ζητήματα που αφορούν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο κάθε χώρας σχετικά με τις καλλιέργειες που συνδέονται με την παραγωγή βιολογικής προέλευσης υλικών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης σε μονάδα κυκλικής οικονομίας, όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές μετατροπής αγροτικής βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης περιλάμβανε επισκέψεις μελέτης και δράσεις ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας, τη διαχείριση γεωργικών υπολειμμάτων και τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδείγματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν πολιτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της αναγεννητικής γεωργίας, της εκπαίδευσης νέων αγροτών και της αξιοποίησης της αγροτικής βιομάζας στο πλαίσιο της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε πρότυπη μονάδα δενδροκομικής παραγωγής, όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές αξιοποίησης βιομάζας, αναγέννησης του εδάφους και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αγροτική εκμετάλλευση που εφαρμόζει συστήματα ελάχιστης κατεργασίας του εδάφους και πρακτικές φιλικές προς το κλίμα, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας των εδαφών, στην αύξηση της διαθεσιμότητας γεωργικής βιομάζας και στη μετάβαση προς ένα πιο ανθεκτικό και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αγροδιατροφικό σύστημα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της συνάντησης, παρουσιάζοντας την πρόοδο υλοποίησης του έργου σε περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλοντας στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την προώθηση καινοτόμων λύσεων που συνδέουν τη γεωργία, τη βιοοικονομία και τη βιώσιμη δόμηση.

Η επόμενη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου ABC θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στη Σλοβενία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και υλοποιεί έργα αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής βιοοικονομίας.

Το έργο ABC υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 2413 506239 και 2413 506359, καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/abc.