Στην τελική ευθεία η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες από την έναρξη της συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας επιβεβαίωσε η νέα επίσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση μεγάλου μέρους των αναγκών του νοσοκομείου, ώστε να ανοίξει άμεσα η πρόσκληση χρηματοδότησης για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).

Τον Περιφερειάρχη συνόδευε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, ενώ στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Άγγελος Χρονάς, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Σταύρος Παπαγεωργίου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Ορέστης Ψαχούλας.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί τη συνέχεια της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον Μάιο, όταν ο Περιφερειάρχης είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο Καρδίτσας, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την ουσιαστική ενίσχυσή του μετά από χρόνια υστέρησης σε υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Τότε είχε ανακοινωθεί η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση έντεκα κλινικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός συνολικού σχεδιασμού εκσυγχρονισμού του νοσοκομείου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια οδήγησε στην πλήρη καταγραφή και ωρίμανση μεγάλου μέρους των αναγκών του νοσοκομείου, ώστε η διαδικασία να περνά πλέον στο στάδιο της χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν συνολικά 17 αιτήματα προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που συμφωνήθηκε, στην επικείμενη πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματίζεται να ενταχθεί το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων, καθώς και η αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ). Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση ενός νέου ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος, ενώ ο αξονικός τομογράφος θα εξεταστεί σε επόμενη φάση.

Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται να χρηματοδοτηθούν αφορούν σχεδόν το σύνολο των κρίσιμων κλινικών και εργαστηρίων του Νοσοκομείου Καρδίτσας και περιλαμβάνουν νέο ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-arm, υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης, υπερηχοτομογράφο για τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, χειρουργική τράπεζα γενικής χρήσης, ουρολογική χειρουργική τράπεζα, χειρουργικά φωτιστικά σώματα, αναισθησιολογικό συγκρότημα, κλίβανο αποστείρωσης πλάσματος, κλίνη τοκετού, μικροτόμο για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, εξοπλισμό για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, καθώς και λοιπό εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα ενισχύσει τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων, του Ακτινοδιαγνωστικού, της Παθολογικής, της Γυναικολογικής και της Ουρολογικής Κλινικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στην αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, του μοναδικού δημόσιου κέντρου αποκατάστασης στη Θεσσαλία, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών του και την ενίσχυση της δυνατότητάς του να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες αποκατάστασης στους πολίτες. Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Σταύρος Παπαγεωργίου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την επίσκεψη και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η προμήθεια νέου ιατροτεχνολικού εξοπλισμού θα ενισχύσει σημαντικά το νοσοκομείο, ενώ η αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του νοσοκομείου, καθώς πρόκειται για τη μοναδική δημόσια δομή του είδους της στη Θεσσαλία. Όπως ανέφερε, η θετική ανταπόκριση της Περιφέρειας δημιουργεί την αισιοδοξία ότι οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύντομα προς όφελος των ασθενών.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε: «Το Νοσοκομείο Καρδίτσας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια προετοιμάσαμε όλα τα αιτήματα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε άμεσα στις διαδικασίες χρηματοδότησης. Από τα 17 αιτήματα, μαζί με το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης, η πρόθεσή μας είναι να ενταχθεί στην επικείμενη πρόσκληση η συντριπτική πλειονότητά τους και όσα απομείνουν να ακολουθήσουν την επόμενη χρονιά. Το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης είναι μοναδικό στη Θεσσαλία και θέλουμε να λειτουργήσει όπως πρέπει, ώστε να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιδιωτικές δομές αποκατάστασης. Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας είναι δικαίωμα όλων».

Ο Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Άγγελος Χρονάς ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη θετική ανταπόκριση στα αιτήματα του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επένδυση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στην υγεία επιστρέφει άμεσα στην κοινωνία. Όπως τόνισε, πρόκειται για έργα υποδομής που, σε συνδυασμό με την απαραίτητη στελέχωση από την 5η ΥΠΕ, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Ορέστης Ψαχούλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση της Περιφέρειας στις ανάγκες του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται άμεσα, υπάρχει η δέσμευση να καλυφθεί σταδιακά και το υπόλοιπο μέρος των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος τα επόμενα χρόνια.