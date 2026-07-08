Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ομογενείς φοιτητές του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου

Για το νέο προγνωστικό μοντέλο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ενεργοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας και για τη σημαντική συνεισφορά -στην αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων- του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκαν ομογενείς Φοιτητές κολλεγίων και πανεπιστημίων που επισκέφθηκαν την Περιφέρεια και συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα ψηφιακά συστήματα της Πολιτικής Προστασίας και για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της ρύπανσης στους αστικούς ιστούς και για την δημιουργία του προγνωστικού μοντέλου πλημμύρας στις διάφορες υδρολογικές λεκάνες της Θεσσαλίας.

Οι Ελληνοαμερικανοί φοιτητές, που συνοδεύονταν από τον Νίκο Λαρυγγάκη (πρόεδρο του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου -AHI), βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του American Hellenic Institute Foundation (AHIF) 18th College Student Foreign Policy Program και η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη Περιφέρεια που εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αυτό εγκαινιάσθηκε το 2008 και για 18 χρόνια, βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που διαμορφώνουν την Ανατολική Μεσόγειο και προωθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι φοιτητές επισκέπτονται την Κύπρο και την Ελλάδα και έχουν συναντήσεις με αξιωματούχους των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, βουλευτές, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, ενώ θα λάβουν ενημερώσεις στις πρεσβείες των ΗΠΑ και στις δύο χώρες.

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Την Ελληνοαμερικανική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας, ο οποίος αναφέρθηκε στις σπουδές που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ και στα βιώματα που αποκόμισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του καθενός είναι οι εμπειρίες που κερδίζουμε, τις οποίες κουβαλάμε πάντα μαζί μας κι αυτές είναι που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας».

Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ομογένειας και τους δεσμούς της με την Πατρίδα. «Για γενιές, οι Ελληνοαμερικανοί λειτουργούν ως μια ζωτική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες μας, προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση, τη συνεργασία και τη φιλία» δήλωσε και πρόσθεσε: Ως Καθηγητής πανεπιστημίου πίστευα πάντα ότι η πιο πολύτιμη επένδυση που μπορεί να κάνει μία κοινωνία είναι στους νέους της ανθρώπους.

Η εκπαίδευση, η γνώση, η καινοτομία και η ηγεσία είναι τα θεμέλια πάνω στο οποίο χτίζεται το μέλλον. Για το λόγο αυτό, τόσο προσωπικά, όσο και θεσμικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και την ενθάρρυνση των νεότερων γενεών, αναγνωρίζοντας ότι εκείνες θα διαμορφώσουν τον κόσμο του αύριο. Είμαστε ευτυχείς που φιλοξενούμε μία ομάδα ταλαντούχων φοιτητών, των οποίων τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και η δέσμευση στα κοινά αφήνουν μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον». Καταλήγοντας συνεχάρη τον Νίκο Λαρυγγάκη, Πρόεδρο του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI) (με θεσσαλική καταγωγή), καθώς και το Ίδρυμα του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία.

Ο επίτιμος Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας Ηλ. Λεοντάρης, που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της Περιφέρειας με το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναφερόμενος στη λειτουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας άλλαξε την νοοτροπία ετών και επενδύει πλέον στην ανθεκτικότητα των υποδομών».

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ελεάννα Πορίχη παρουσίασε την πρότυπη λειτουργία του Κέντρου, το οποίο έχει αποσπάσει διεθνώς κολακευτικά σχόλια και αναγνώριση από όλους για τη συνεισφορά του στην αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών -και όχι μόνο- συνθηκών.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και μέλος της ερευνητικής ομάδας GREEN YOUR AIR του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Σαχαρίδης, περιέγραψε την ολοκληρωμένη στρατηγική που εφαρμόζει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία, με επίκεντρο την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εκτενή αναφορά έγινε στο νέο προγνωστικό μοντέλο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των τελευταίων τεχνικών προετοιμασιών πριν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και το οποίο θα προβλέπει εγκαίρως πιθανά επεισόδια αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να ενημερώνουν έγκαιρα τους πολίτες, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες. Το προγνωστικό μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματωθεί στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας Χρύσα Τσαγανού, οι Αντιπεριφερειάρχες Μ. Γαλλιού, Χρ. Ντιντή, Φ. Λαμπρινίδης, Δημ. Τσέτσιλας, η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Σποράδων Αμαλία Γραβάνη, ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημ. Μπίκος, ο Προϊστάμενος του Τμ. σχεδιασμού μέτρων πρόληψης και σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών Γιάννης Χλόπτσιος και ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος Ζήσης Αργυρόπουλος.

Η επίσκεψη των φοιτητών ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων.