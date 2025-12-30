Στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η Ρένα Καραλαριώτου

Την ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφθηκε, ενόψει της Πρωτοχρονιάς, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, συνοδευόμενη από την Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Σοφία Κυρίτση, προκειμένου να ευχηθεί στα παιδιά που νοσηλεύονται και να τους προσφέρει συμβολικά δώρα.

Κατά την επίσκεψη, την υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Γρηγόρης Βλαχάκης, ο υποδιοικητής και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Παθολογικής Κλινικής, κ. Κωνσταντίνος Καρακούσης, η Διευθύνουσα του Νοσοκομείου, κα Βάσω Ζήση, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Δήμητρα Σαρακατσάνου, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Γενική Γραμματέας είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους ανακαινισμένους χώρους της Παιδιατρικής Κλινικής, να συνομιλήσει με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα παιδιά και τις οικογένειές τους, τονίζοντας την ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργία της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σε ιδιαίτερα ζεστό και συγκινητικό κλίμα, η κα Καραλαριώτου αντάλλαξε ευχές με τους μικρούς ασθενείς και τους γονείς τους και προσέφερε συμβολικά δωράκια στα παιδιά, μεταφέροντας μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ελπίδας ενόψει της νέας χρονιάς. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για το σημαντικό έργο που επιτελεί, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας και της δημιουργίας ανθρώπινων και λειτουργικών χώρων για τα παιδιά, τονίζοντας ότι η υγεία και η φροντίδα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελούν διαρκή προτεραιότητα της Πολιτείας.

Σε δήλωσή της, η κα Ρένα Καραλαριώτου ανέφερε: «Τα παιδιά μας αξίζουν όχι μόνο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και ζεστασιά, φροντίδα και χαμόγελα. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία, δύναμη και αισιοδοξία σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για το 2026.