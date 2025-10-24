Στην Αργιθέα για την 28η Οκτωβρίου ο Κουρέτας

Στο Ανθηρό Αργιθέας θα βρεθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας για να τιμήσει την Εθνική Επέτειο και να στείλει το μήνυμά του για την ξεχασμένη επαρχία.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Φέτος αλλάζουμε λίγο τα καθιερωμένα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Συνήθως ο περιφερειάρχης βρίσκεται στην πρωτεύουσα στη Λάρισα. Εδώ θα με εκπροσωπήσει η αντιπεριφερειάρχης. Εγώ θα είμαι στην παρέλαση στο Ανθηρό στην Αργιθέα. Θα παρελάσουν 3 παιδάκια. Όσα έχει και το σχολείο εκεί. Είναι συμβολική η παρουσία μου γιατί θέλω να περάσει ότι η ξεχασμένη επαρχία αξίζει πολλά. Η Αργιθέα για μας έχει μεγάλη αξία. Φυλάει Θερμοπύλες όπως φύλαξαν και οι αγωνιστές του 40».