Στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας η έδρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας

Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, αποτελεί ένα ιστορικό εκπαιδευτικό συγκρότημα με πολλαπλά κτίρια, τα οποία αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου.

Ένα από αυτά, μαθαίνουμε, προορίζεται να φιλοξενήσει την μόνιμη πλέον έδρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωση Φέτας (ΕΔΟΦ) στη Λάρισα, καθώς ο Μιχάλης Σαράντης, πρόεδρος του φορέα εδώ και λίγους μήνες, έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου, αλλά και του ΕΛΓΟ Δήμητρα κληροδότημα του οποίου είναι η Αβερώφειος.

Η ΕΔΟΦ, που απαρτίζεται από τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους της χώρας, αποτελεί κρίσιμο θεσμικό όργανο για τη θωράκιση της φέτας ΠΟΠ.

Η Θεσσαλία δεν πήρε τυχαία την έδρα. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός περιφέρεια τυροκομικών, με προϊόντα που κατέχουν επίζηλη θέση στις αγορές του κόσμου.

