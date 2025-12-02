Στα Τρίκαλα το Καφέ της Επιστήμης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία», συνεχίζει το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:30, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό (κτίριο Παλαιών Φυλακών Τρικάλων).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και ο Αλέξανδρος Γκουσιάρης, μαθηματικός, μελισσοκόμος, βιοκαλλιεργητής και επιμορφωτής μελισσοκομίας. Οι δύο ομιλητές θα προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές τη σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.

Ο κ. Γκατζιώνης θα εξηγήσει ότι η καταναλωτική συμπεριφορά δεν βασίζεται μόνο στις αισθήσεις μας — γεύση, μυρωδιά, όψη, υφή — αλλά επηρεάζεται επίσης από παράγοντες όπως η προέλευση των προϊόντων, η εξοικείωση του καταναλωτή με αυτά και η προσωπική του σχέση με τα τρόφιμα που επιλέγει. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική διατροφική παράδοση, καθώς βοηθά να κατανοήσουμε πώς προϊόντα με ιστορία και πολιτισμικό βάθος —όπως τα τοπικά και τα ΠΟΠ— γίνονται αντιληπτά από τους σύγχρονους καταναλωτές εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα, η ψηφιακή ανάλυση της εστίασης του βλέμματος, η μελέτη των συναισθηματικών αντιδράσεων και η αξιοποίηση δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, προσφέρουν νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη προϊόντων ικανών να σταθούν με αξιώσεις στην παγκόσμια αγορά.

Ο κ. Γκουσιάρης θα εξετάσει πώς η ελληνική διατροφική παράδοση —με τις εποχικές πρώτες ύλες, τις τοπικές ποικιλίες και τις βαθιά ριζωμένες συνήθειες του ελληνικού τραπεζιού— συναντά τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μέσα από το πρίσμα του παραγωγού, θα αναδείξει πώς η σύνδεση της παράδοσης με την επιστήμη μπορεί να ενισχύσει τόσο την πρωτογενή παραγωγή όσο και τη δευτερογενή επεξεργασία των πρώτων υλών, δημιουργώντας νέα αφηγήματα φαγητού που ενισχύουν την ταυτότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών προϊόντων.

Η δράση απευθύνεται σε παραγωγούς, επαγγελματίες τροφίμων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ανθρώπους του πολιτισμού και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τη σχέση ανάμεσα στην παράδοση, την καινοτομία και τη σύγχρονη ταυτότητα των τροφίμων.

Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Τόπος: Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό (κτίριο Παλαιών Φυλακών Τρικάλων).

Ώρα: 20.30

Είσοδος: Ελεύθερη

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» θα ανανεώνεται σταδιακά. Πληροφορίες στη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.htm

Ο Δρ Κωνσταντίνος Γκατζιώνης είναι καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έλαβε το πρώτο πτυχίο από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως επιστήμονας τροφίμων και υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου στη Ελληνική βιομηχανία. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του πτυχίο στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων του University of Nottingham του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει εργαστεί στο ερευνητικού κέντρο της Pepsico και μετέπειτα ερευνητής στο University of Northampton. Πριν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είχε έδρα ως Assistant Professor στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του University of Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2018) όπου και παρέμεινε ως Επίτιμος Ερευνητής μετά το 2019. Από το 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Αλέξανδρος Γκουσιάρης, γεννήθηκε το 1966 στην Καρδίτσα. Είναι μελισσοκόμος και βιοκαλλιεργητής. Η οικογενειακή επιχείρηση με έδρα ένα πολύ μικρό χωριό του θεσσαλικού κάμπου, τον Ηλιά, εξάγει από το 1996 πάνω από το 98% των προϊόντων της (μέλι, σάλτσες τομάτας, έτοιμα γεύματα). Έχει σπουδάσει μαθηματικά στο Ηράκλειο Κρήτης, και έχει εκπαιδευτεί ως επιμορφωτής μελισσοκομίας. Από το 1990 διδάσκει μελισσοκομία και αρθρογραφεί σε κλαδικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες τόσο με θέματα γύρω από τεχνικές παραγωγής στην μελισσοκομία, όσο και με θέματα θεωρητικά και ιστορικά γύρω από την μελισσοκομία και την γεωργία. Είναι μέλος του συλλόγου μελισσοκόμων Καρδίτσας, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Φίλων Πολιτισμού Αντιπτέρισης Ηλιά και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μελισσοκομίας Σηροτροφίας.