Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες – Σφοδρή σύγκρουση στη διασταύρωση Αργυροπουλίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης με το Αργυροπούλι, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του TirnavosPress.gr, δύο αυτοκίνητα και πιο συγκεκριμένα ένα ΙΧ επιβατικό με αγροτικό όχημα, συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο κρίσιμο σημείο της διασταύρωσης. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες για τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα:

Δύο άτομα φέρουν σοβαρότερα τραύματα.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρότερα.

Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη με περιπολικά του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου και της Τροχαίας Λάρισας.

Το τραγικό είναι πως οι επιβαίνοντες του επιβατικού μετέβαιναν σε κηδεία στο Βοτανοχώρι.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο ρεύμα προς Ελασσόνα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα οχήματα και να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα συντρίμμια. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η Τροχαία Λάρισας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

