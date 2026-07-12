Σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας – Βόλου: Τέλος χρόνου για το Ταμείο Ανάκαμψης – Που θα βρεθούν τα 52.000.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου

Με τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης να στενεύουν, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιταχύνει τις διαδικασίες για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, επιχειρώντας να διασφαλίσει κρίσιμες χρηματοδοτήσεις και να τηρήσει τα ορόσημα που έχει αναλάβει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η λύση για τη γραμμή Λάρισα – Βόλος

Ξεχωριστό μέτωπο αποτελεί το έργο της ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του Λάρισα–Βόλος,καθώς έχει καταστεί σαφές ότι το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο σύνολό του εντός των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει στο Ταμείο Ανάκαμψης το τμήμα του φυσικού αντικειμένου που μπορεί να ολοκληρωθεί έως την εκπνοή του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο της δημόσιας δαπάνης, ύψους περίπου 52 εκατ. ευρώ, μεταφέρεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η συνολική υλοποίηση του έργου.