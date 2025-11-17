Σε υψηλά επίπεδα οι σωματιδιακοί ρύποι στη Θεσσαλία



Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια σταθερότητα στα αυξημένα επίπεδα καταγραφής των σωματιδιακών ρύπων PM10, PM2,5 στις πόλεις της Θεσσαλίας, η οποία συνεπικουρείται από τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν (άπνοια, υψηλή σχετική υγρασία, τοπικά φαινόμενα θερμοκρασιακής αντιστροφής).

Η σωματιδιακή ρύπανση αυξάνεται κατά τις απογευματινές ώρες βαθμιαία και διατηρείται σταθερή σχεδόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σημαντικό, επίσης, είναι το ότι υπάρχει πρόβλεψη μέχρι την Πέμπτη 20-11-2025, για αύξηση της αφρικανικής σκόνης, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προτείνει τα εξής:

Στον γενικό πληθυσμό, και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες πολιτών (πάσχοντες από αναπνευστικά ή καρδειαγγειακά νοσήματα, ΧΑΠ κλπ) να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ιδίως την άσκηση σε υπαίθριο χώρο.

Τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ, εφόσον είναι δυνατόν η χρήση των ΜΜΜ

Τον περιορισμό της χρήσης τζακιών, ως μέσου θέρμανσης των οικιών, εφόσον υπάρχει εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης: φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα ενημερώνουν συνεχώς, ώστε με την συνεργασία των πολιτών να επιτυγχάνεται τουλάχιστον μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.