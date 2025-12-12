Σε λειτουργία το “Χωριό των Χριστουγέννων” στην είσοδο του Παυσιλύπου

Ξεκίνησε την λειτουργία του από το πρωί της Παρασκευής το «Χωριό των Χριστουγέννων» στην πόλη της Καρδίτσας. Πρόκειται για μια ωραία πρωτοβουλία καθώς αφορά στην ανάπτυξη μιας μικρής αλλά όμορφης χριστουγεννιάτικης πινελιάς που αλλάζει την καθημερινότητα μας και μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στον κόσμο των Χριστουγέννων…

Το «Χωριό των Χριστουγέννων» φέτος τοποθετήθηκε στην είσοδο του Παυσιλύπου αλλά και στην πλατεία Πλαστήρα σε ένα πραγματικά ειδυλλιακό φόντο με το άλσος στο βάθός του να μας ταξιδεύει σε έναν μαγικό κόσμο. Να υπογραμμίσουμε ότι το «Χωριό» είναι στελεχωμένο με άτομα που βοηθούν στην ξενάγηση στο χώρο ενώ υπάρχουν και δυο χώροι εργαστηρίων όπου θα εξελίσσονται όλες τις ημέρες δραστηριότητες κυρίως για τα μικρά παιδιά.

Αναλυτικότερα στο χώρο θα βρούμε:

Το Σπίτι του Αη Βασίλη

Ο αγαπημένος μικρών και μεγάλων, ο Αη Βασίλης, είναι εδώ και περιμένει να υποδεχθεί όλους τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, να ανταλλάξει ευχές και να φωτογραφηθεί μαζί τους, στο μικρό, αλλά τόσο «ζεστό» σπιτάκι του.

Στο σπιτάκι του Αη Βασίλη, κάθε στιγμή γεμίζει φως και χαρά. Ένα σημείο που θυμίζει σε όλους πως τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ’ όλα μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή καρδιάς!! Εδώ οι ευχές αποκτούν «φωνή» και το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει!!!!

«Το γράμμα ταξιδεύει» – Το ταχυδρομείο του Αη Βασίλη

Στο Ταχυδρομείο του Αη Βασίλη, η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει! Οι βοηθοί του Αη Βασίλη βρίσκονται στις θέσεις τους, τα ξωτικά έχουν ετοιμάσει τα πάντα, και το δικό σας γράμμα είναι έτοιμο να ξεκινήσει το πιο συναρπαστικό ταξίδι της χρονιάς!

Αποστολή πρώτη: γράψτε το γράμμα σας με όλη σας την καρδιά. Ευχές, όνειρα, σκέψεις – όλα χωρούν σε ένα γράμμα γεμάτο χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Επόμενη αποστολή: το γράμμα πρέπει να φτάσει έγκαιρα στο Ροβανιέμι!

Όμως πριν φτάσει στον προορισμό του, το γράμμα θα κάνει στάσεις σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Και σε κάθε σταθμό… κάτι θα συμβαίνει! Γιατί κάθε χώρα έχει να σας αποκαλύψει ένα δικό της παραμύθι, μια ιστορία κρυμμένη μέσα στα χριστουγεννιάτικα έθιμα και στην παράδοσή της.

Αλλά η περιπέτεια δεν σταματά εκεί! Σε κάθε στάση θα σας περιμένουν και δοκιμασίες, που πρέπει να ολοκληρώσετε για να συνεχιστεί το ταξίδι. Μόνο έτσι το γράμμα θα καταφέρει να προχωρήσει προς τον Βορρά, ξεπερνώντας μικρά εμπόδια και μαγικές εκπλήξεις.

Κι όταν το μεγάλο ταξίδι ολοκληρωθεί, το ειδικό γραμματοκιβώτιο θα ανοίξει… και το γράμμα σας θα βρεθεί πια στα χέρια των ξωτικών και του ίδιου του Αη Βασίλη. Εκεί όπου όλες οι ευχές ταξιδεύουν, για να γίνουν – ποιος ξέρει; – πραγματικότητα!

Παιχνιδόσπιτο

Το Χριστουγεννιάτικο Παιχνιδόσπιτο είναι ένας «μαγικός χώρος» όπου το αληθινό παιχνίδι ξαναζωντανεύει. Μικροί και μεγάλοι μπαίνουν σε ένα σπιτάκι γεμάτο γέλια, φαντασία και δραστηριότητες που μας θυμίζουν ότι η χαρά βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε και όχι στις οθόνες.

Εδώ, τα παιχνίδια είναι πραγματικά, χειροποίητα, γεμάτα ιστορία. Από παιχνίδια παλαιότερων εποχών μέχρι σύγχρονες διασκεδαστικές δοκιμασίες, κάθε γωνιά του παιχνιδόσπιτου προσκαλεί τα παιδιά να τρέξουν, να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν. Όμως και οι μεγάλοι βρίσκουν την ευκαιρία να ξαναγίνουν παιδιά, να θυμηθούν πώς είναι να παίζεις χωρίς κανόνες οθόνης, μόνο με φαντασία και ενθουσιασμό.

Στο σπιτάκι μας, η διασκέδαση παίρνει ξανά την αυθεντική της μορφή: πρόσωπο με πρόσωπο, χέρι με χέρι, χαμόγελο με χαμόγελο. Είναι ένας χώρος όπου οι στιγμές χτίζονται με παιχνίδι, όχι με pixel. Ένας χώρος που μας θυμίζει ότι η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στις εμπειρίες που ζούμε όλοι μαζί.

Ελάτε όλοι λοιπόν να επισκεφθείτε το «Χωρίο των Χριστουγέννων» στην όμορφα στολισμένη πόλη της Καρδίτσας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επίσκεψη στο χώρο αλλά και όλες οι δραστηριότητες είναι απολύτως δωρεάν!

Η όλη προσπάθεια για το Χωρίο των Χριστουγέννων στηρίχθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας.