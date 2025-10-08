Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Παλαμά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Παλαμά. Μετά την πλήρη αναβάθμιση στις υπηρεσίες, το εσωτερικό και τον εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου.

Σημαντικές εργασίες ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου, με στόχο την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αντοχή του:

-Eνίσχυση θεμελίων του νέου κτίσματος (1989) με σίδερα και μπετόν

-Ενίσχυση πλάκας οροφής με ανθρακονήματα για πλήρη αντοχή

-Επισκευή στέγης

-Ενίσχυση και κατασκευή νέων κολώνων έως την οροφή για τη θωράκιση του κτιρίου έναντι σεισμού

Δώρα Μήτρα (ertnews.gr)