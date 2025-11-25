Σε εγρήγορση και επιφυλακή η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αν και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ για το νέο κύμα κακοκαιρίας με την επωνυμία «Adel» δεν συμπεριλαμβάνει στην κόκκινη ειδοποίηση την Θεσσαλία, ο μηχανισμός της Περιφέρειας παραμένει σε επιφυλακή και εγρήγορση, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Σήμερα το μεσημέρι στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας ο Συντονιστή Δημήτρης Μπίκος, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του καιρικού φαινομένου από κοινού με τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, ενώ η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, μίλησε για τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην αποκατάσταση του δικτύου που επλήγη από τις πρόσφατες βροχές, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προχωρήσει εκ νέου σε προσωρινές αποκαταστάσεις, αναμένοντας τις οριστικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Υποδομών.

Δημ. Μπίκος

Ο κ. Μπίκος διευκρίνισε ότι στην πρόσφατη κακοκαιρία η Θεσσαλία αν και δεν συμπεριλαμβάνονταν -και τότε- στο κόκκινο από την ΕΜΥ, επηρεάστηκε από τα μικρά μεν συνεχόμενα δε ύψη βροχής που σημειώθηκα στη ΒορειοΔυτική πλευρά της Ηπείρου, καθώς τα νερά κατέληξαν σε παραποτάμους της Θεσσαλίας, δημιουργώντας τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Ασπροποτάμου.

Για τη νέα «επέλαση» της κακοκαιρίας ο κ. Μπίκος δήλωσε πως το ύψος βροχής δεν θα είναι τόσο υψηλό, αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε, γιατί το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Η ενημέρωση που είχαμε από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ανέφερε ότι πιθανώς θα έχουμε μία παρόμοια κακοκαιρία και ενδεχομένως θα επιβαρύνει παραπάνω την κατάσταση. Αρχικά θα έχουμε μικρά ύψη βροχής, αλλά σιγά-σιγά θα αγγίξει η κακοκαιρία θα αγγίξει τα όρια της Θεσσαλίας στην λεκάνη απορροής του Αχελώου έως και την Πέμπτη τα χαράματα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ασπροποτάμου και νοτιότερα έως και την Αργιθέα, αλλά και στην περιοχή μεταξύ Καλαμπάκας κι Ελασσόνας», σημείωσε ο κ. Μπίκος, παρουσιάζοντας χάρτες με τρίωρη πρόβλεψη.

Κ. Λαγουβάρδος

Ο κ. Λαγουβάρδος ανέφερε ότι υπάρχουν τμήματα που το νερό των βροχοπτώσεων θα περάσει μέσα από τον Αχελώο και στη Θεσσαλία.

«Κυρίως τα ύψη βροχής θα είναι υψηλότερα στην Ήπειρο, αλλά ενδεχομένων θα επηρεάσουν τμήματα των Δήμων Μετεώρων, Πύλης και Αργιθέας. Θέλει μία προσοχή λόγω της βροχής που έχει ήδη πέσει, αλλά και του κορεσμού του εδάφους. Η βροχή δεν υπολογίζει όρια περιοχών», ανέφερε και τόνισε ότι προβλέπεται να πέσουν από 80-100 χιλιοστά βροχής, ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και σε άλλα τμήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις επόμενες ημέρες.

Τέλος απένειμε τα εύσημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πρότυπη λειτουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο παρέχει άμεση ενημέρωση και χρήσιμες πληροφορίες στο κοινό, ενώ και οι παρεμβάσεις του είναι καίριες και σημαντικές.

Χρ. Ντιντή

Από την πλευρά της η κα Ντιντή προχώρησε σε αναλυτική καταγραφή των ζημιών που σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ασπροποτάμου, υπενθυμίζοντας ότι και πάλι το συγκεκριμένο σημείο είχε καταστραφεί από τον Daniel και η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε προχωρήσει στην προσωρινή αποκατάσταση. Υπενθύμισε δε ότι η «συνολική αποκατάσταση είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Από τον Απρίλιο του 2024 έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους προχωρήσαμε σε προσωρινές αποκαταστάσεις σε όλα αυτά τα σημεία, περιμένοντας όμως πως σε αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα θα σημειώνονταν προβλήματα. Θα προχωρήσουμε ξανά ως Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προσωρινή αποκατάσταση με χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας».

Τέλος τόνισε ότι όλο το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό, όπως κι όλα τα χωριά της πληγείσας περιοχής έχουν ηλεκτροδοτηθεί, καθώς με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων εξασφαλίστηκε η πρόσβαση στα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.