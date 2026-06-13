Σερέτης: Ας κάνουμε την αιμοδοσία στάση ζωής

Σε μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, αναδεικνύει τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Αναλυτικά:

“Η 14η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, αποτελεί μια ημέρα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς όλους τους ανθρώπους που προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο: το αίμα τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει και φέτος, πως κάθε αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Πίσω από κάθε μονάδα αίματος κρύβεται μια ιστορία ελπίδας, μια ευκαιρία ζωής και ένας ανώνυμος ήρωας που επέλεξε να προσφέρει χωρίς αντάλλαγμα.

Καθημερινά, στη χώρα μας, οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες για ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες κακοήθων νοσημάτων, αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, αλλά και για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών. Η επάρκεια αίματος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από την κοινωνική ευαισθησία και τη διαρκή συμμετοχή των πολιτών.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις προώθησης της εθελοντικής αιμοδοσίας και αναγνωρίζει τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας, των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών και όλων των πολιτών που προσφέρουν αίμα τακτικά και ανιδιοτελώς.

Σήμερα τιμούμε τους εθελοντές αιμοδότες και παραδεχόμαστε όλοι ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι η πιο αυθεντική έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σας ευχαριστούμε όλους που με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, στηρίζετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέροντας ελπίδα σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

Γιατί μία σταγόνα ανθρωπιάς μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή για κάποιον συνάνθρωπό μας.Ας κάνουμε την αιμοδοσία στάση ζωής.”