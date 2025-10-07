Σήμανση και καταγραφή για 300 αδέσποτα ζώα στον Δήμο Καρδίτσας

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ζώων που γιορτάζεται κατ’ έτος στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποίησε ο Δήμος Καρδίτσας, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία του Δήμου.

Η δράση που είχε και το χαρακτήρα ευαισθητοποίησης απέναντι στο θέμα των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων ζώων έγινε το πρωί του Σαββάτου, ανήμερα της παγκόσμιας επετείου στο χώρο της πλατείας Πλαστήρα.

Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Τσιάκου, του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Χ. Αγγελίδη, εκπροσώπων φιλοζωικών σωματείων αλλά και φοιτητών της Κτηνιατρικής διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, με σλόγκαν «όλοι μαζί για έναν Δήμο χωρίς αδέσποτα»!

Να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ZERO STRAY PAWJECT, εκτυπώθηκαν και διανεμήθηκαν στην εκδήλωση ενημερωτικά φυλλάδια υπεύθυνης κηδεμονίας και διαχείρισης ζώων συντροφιάς, για να γνωρίσουν οι πολίτες το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Επίσης έχουν εκτυπωθεί φυλλάδια, τα οποία σύντομα θα αποσταλούν μέσω των λογαριασμών ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ, με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι δημότες. Η ανταπόκριση των δημοτών στη δράση ήταν μεγάλη καθώς γενικά υπάρχει η τάση όλο και περισσότεροι συμπολίτες και συμπολίτισσες, να μετέχουν ή και να υποστηρίζουν ενεργά τις δράσεις φιλοζωίας όπου αυτές αναπτύσσονται.

Τέλος και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ζώων ο Δήμος Καρδίτσας επισημαίνει τις ενέργειες που έχει κάνει εντός του 2025.

Ειδικότερα έγιναν τα κάτωθι:

1. Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων: Σημάνθηκαν και καταγράφηκαν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς περισσότερα από 300 αδέσποτα ζώα.

2. Στειρώσεις και εμβολιασμοί: Υλοποιήθηκαν 185 στειρώσεις σε αδέσποτους σκύλους και 100 σε αδέσποτες γάτες και εμβολιάστηκαν και αποπαρασιτώθηκαν περισσότερα από 300 αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε συνεργασία με το συμβεβλημένη κτηνίατρο κ. Σακαρίκου Ουρανία.

3. Στειρώσεις και καταγραφή δεσποζόμενων ζώων: Υλοποιούνται στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και σε ποιμενικούς σκύλους.

4.Σίτιση αδέσποτων ζώων: Διανεμήθηκαν συνολικά 20.000 κιλά ζωοτροφής για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων.

5. Υιοθεσίες και αναδοχές: Πάνω από 80 αδέσποτα ζώα έχουν δοθεί σε αναδόχους και έχουν υιοθετηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό με την βοήθεια των φιλοζωικών με τους οποίους ο Δήμος έχει σύμφωνο συνεργασίας