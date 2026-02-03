Ρένα Καραλαριώτου: Συνεργασία με τους Δήμους προς όφελος των πολιτών

Επίσκεψη εργασίας στον Δήμο Καμένων Βούρλων πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά την επίσκεψή της στο Δημαρχείο, η κα Καραλαριώτου είχε εκτενή και ουσιαστική συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, κ. Ηλία Κυρμανίδη, και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, θέματα διοικητικής λειτουργίας και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής.

«Με τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων μας δόθηκε η ευκαιρία, για αρκετή ώρα, να συζητήσουμε διεξοδικά όλα τα ζητήματα του Δήμου, να τα προτεραιοποιήσουμε και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμη πιο αποτελεσματικά για τη διαχείριση υπαρχόντων θεμάτων και την προώθηση λύσεων σε θεσμικά ζητήματα. Οφείλω να σημειώσω ότι η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Έχω επισημάνει κατ’ επανάληψη πως μόνο μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο, τη συνεργασία και τη συνεννόηση μπορούν να προκύψουν λύσεις, πάντα προς όφελος των πολιτών», τόνισε η κα Καραλαριώτου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καμένων Βούρλων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με κοινό στόχο την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και την προώθηση λύσεων που ωφελούν την τοπική κοινωνία.

Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Κυρμανίδης σημείωσε:

«Υποδέχθηκα τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για ζητήματα αρμοδιότητας και διοικητικής εποπτείας, καθώς και για προτεραιότητες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας. Στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η καθαρή θεσμική συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για λύσεις αποτελεσματικές, με διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου.

Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε σταθερά για αποφάσεις και λειτουργίες απολύτως σύννομες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες, με σεβασμό στους κανόνες και στον πολίτη. Η συνεργασία μας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι κρίσιμη ώστε οι παρεμβάσεις που χρειάζεται ο τόπος να προχωρούν με θεσμική συνέπεια. Ευχαριστώ θερμά τη Γενική Γραμματέα για την επίσκεψη και το πνεύμα συνεργασίας».

Στη συνέχεια, η κα Καραλαριώτου αποδεχόμενη την πρόσκληση του Δημάρχου, παρέστη στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Καμένων Βούρλων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κ.κ Συμεών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σάββας Χιονίδης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι αρχών και εργαζόμενοι του Δήμου.

Στον χαιρετισμό της, η κα Καραλαριώτου αναφέρθηκε στο σημαντικό κοινωνικό έργο της Μητρόπολης Φθιώτιδας, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επισήμανε ότι η συντονισμένη δράση όλων των επιπέδων διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.