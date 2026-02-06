Ρένα Καραλαριώτου: Η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης πρώτιστο μέλημά μας

Σε μια ζεστή, «οικογενειακή» εκδήλωση, «σε μια γιορτή αποκλειστικά με τη συμμετοχή στελεχών και εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, γι’ αυτό και δεν στείλαμε ιδιαίτερες προσκλήσεις, γιατί σήμερα θέλαμε να είμαστε εμείς», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η Γενική Γραμματέας κα Ρένα Καραλαριώτου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, στην παρουσία του οποίου στάθηκε η Γενική Γραμματέας, λέγοντας πως αυτή του ακριβώς η παρουσία δίνει ιδιαίτερη αξία στην εκδήλωση. «Το ποιμαντικό σας έργο, ο λόγος σας, η ουσιαστική στήριξή σας στην κοινωνία, αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους μας», σημείωσε χαρακτηριστικά .

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους «συνεργάτες» – εργαζομένους της Υπηρεσίας, εκφράζοντας τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους, η κα Καραλαριώτου αναφέρθηκε στην διαδρομή των έξι μηνών που έχει ήδη διανύσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση «έξι μήνες έντονοι, με ευθύνες και δύσκολες αποφάσεις», όπως είπε η ίδια. «Και αν κάτι κρατώ πιο έντονα από αυτή τη διαδρομή, είναι η ποιότητα, η γνώση και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είστε εσείς. Είστε εσείς που τη στηρίζετε και τη κρατάτε ζωντανή, με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα», τόνισε η κα Καραλαριώτου.

Μιλώντας για τους στόχους που η ίδια έθεσε, αποδεχόμενη την πρόσκληση της κυβέρνησης και του υπουργού Εσωτερικών να αναλάβει τα ηνία της Αποκεντρωμένης, στάθηκε στη δέσμευσή της για «μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανοιχτή, συνεργατική και αποτελεσματική, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κι αυτό γιατί πιστεύω βαθιά μέσα μου πως στόχος όλων όσων υπηρετούμε το Κράτος από θέσεις ευθύνης, από όποια θέση, δεν μπορεί παρά να είναι ένας: να κάνουμε καλύτερη την ζωή των πολιτών. Τόσο απλό αλλά και δύσκολο συνάμα», σημείωσε η ίδια χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τον «απαιτητικό και κρίσιμο ρόλο», της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κα Καραλαριώτου σημείωσε πως πρόκειται για έναν Θεσμό «που διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη συνοχή του κράτους, λειτουργεί ως γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκησηκαι ταυτόχρονα έχει έναν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο. Οι αποφάσεις, οι εγκρίσεις των υπηρεσιών μας μπορούν να δώσουν ώθηση σε έργα, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να στηρίξουν την ανάπτυξη, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η δουλειά μας αντανακλά τις προτεραιότητες της χώρας».

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αναλύοντας την φιλοσοφία της διοίκησής της, σημείωσε ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών που επηρεάζουν και τη χώρα μας. « Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πιο ισχυρό πλεονέκτημα ενός κράτους δεν είναι μόνο οι κανόνες του, αλλά οι θεσμοί που λειτουργούν και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν» τόνισε η ίδια, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως «η δημόσια διοίκηση είναι ο καθρέφτης του κράτους προς τον πολίτη. Και εσείς, με τη δουλειά σας, κρατάτε αυτόν τον καθρέφτη καθαρό. Αυτό, για μένα, είναι πολιτική ευθύνη με την πιο ουσιαστική έννοια του όρου», υπογράμμισε με έμφαση η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για να καταλήξει λέγοντας πως «συνεργαστήκαμε, συζητήσαμε, κάποιες φορές διαφωνήσαμε – αλλά πάντα με κοινό στόχο: να υπηρετούμε τους πολίτες και να κάνουμε τη Διοίκηση πιο ουσιαστική, πιο αξιόπιστη, πιο ανθρώπινη».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες προς όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συνεργασία τους, καθώς και με ευχές για υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα τη νέα χρονιά. Η κοπή της πίτας αποτέλεσε, όπως σημειώθηκε, μια ευκαιρία να αναδειχθεί η προσφορά των εργαζομένων και να ενισχυθεί η συνεργασία εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ευχές απηύθυναν η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κα Σοφία Κυρίτση καθώς και οι Γενικές Διευθυντές.