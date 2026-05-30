Πώς δρούσε το κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές σε Λάρισα και Καρδίτσα – Πάνω από 890.000 ευρώ τα κέρδη του

Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας με την συνδρομή της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργισμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές ημέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν αλλά 4 στο πλαίσιο της έρευνας που έχουν διεξάγει.

Οι δράστες, κυρίως βραδινές ώρες, πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν τον χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου. Αφαιρούσαν μέχρι και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να ποτίσουν τις καλλιέργειες τους.

Μάλιστα αγρότες καταγγέλλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΕΔΔΗΕ έφτιαχνε τον μετασχηματιστή, μόλις λίγες ώρες μετά, μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά τον χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στην Λάρισα.

Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ.

Η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ σε αυτό το διάστημα ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ζημιά είχαν όμως και οι αγρότες καθώς έκλεβαν καλώδια από το δικό τους δίκτυο που κατέληγε στις γεωτρήσεις. Μόνο ο ΤΟΕΒ στους Σοφάδες Καρδίτσας είχε ζημιά έως 30.000 για κάθε χρονιά δράσης του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Καρδίτσας με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Πάνος Γαρουφαλιάς (protothema.gr)