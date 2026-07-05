Πυροβολισμοί έξω από κατοικία στο Κιλελέρ για οικονομικές διαφορές – Χειροπέδες σε 27χρονο

Συνελήφθη, χθες (4-07-2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιλελέρ, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, προχθές (3-7-2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, ο 27χρονος προέβη στη χρήση πυροβόλου όπλου που κατείχε χωρίς άδεια, πυροβολώντας τρεις φορές προς την θύρα οικίας όπου διέμεναν τρεις αλλοδαποί, στο πλαίσιο οικονομικών διαφορών με τον έναν από αυτούς.

Το προαναφερόμενο όπλο και τρεις κάλυκες κατασχέθηκαν, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε, επιπλέον, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -5,9- γραμμαρίων.

Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε, σε βάρος του δράστη έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.