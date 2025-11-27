Πρόσφυγες απασχολούνται σε τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας μέσω του Helios+

Την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας, στη θεσσαλική αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση προωθεί το πρόγραμμα Helios+, που παρουσιάστηκε σήμερα στη Λάρισα, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα, με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με εταίρους τον Δήμο Λαρισαίων και την Intersos Hellas.

Στους στόχους του προγράμματος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκαταλέγεται η εγγραφή συνολικά 195 ωφελούμενων με 120 άτομα να έχουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουν τις νέες δεξιότητές τους, ενώ περί τα 150 άτομα αναμένεται να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών και να λάβουν επιδότηση ενοικίου. Η δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο στοχευμένων υπηρεσιών που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη, τη συμβουλευτική απασχόλησης, την ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης, την πρόσβαση σε κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων. Όπως αποκάλυψε ο συντονιστής του προγράμματος για τη Θεσσαλία, κ. Ιωάννης Δινόπουλος, ήδη 9 πρόσφυγες έχουν βρει εργασία σε τοπικές επιχειρήσεις μέσω του Helios+ με τους εγγεγραμμένους ωφελούμενους να φθάνουν τους 17.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία όλων των εταίρων του Helios+ στη Λάρισα εξαίροντας τη μεταξύ τους συνεργασία ενώ θύμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με 3,5 εκατ. ευρώ με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει την Περιφερειακή Αρχή σε σχέση με την υλοποίηση του Helios+ ανέδειξε ως βασική στόχευση την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης για τα άτομα που προέρχονται από δομές φιλοξενίας, οι οποίες «δε μπορεί να αποτελούν «πάρκινγκ» ανθρώπων αλλά τον δίαυλο για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική ενσωμάτωσής τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία». Υπογράμμισε, δε, τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων μέσω του Helios+ στα διάφορα στάδια της πορείας απόκτησης των εφοδίων για την κοινωνική τους ένταξη αλλά και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους με τις τοπικές κοινωνίες.

Στα πολλαπλά οφέλη του Helios+ εστίασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Αθανάσιος Μαμάκος, αναφέροντας ότι ενισχύεται η τοπική αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό. Κατά τον ίδιο, η Λάρισα είναι μια πόλη που επενδύει στην κοινωνική συνοχή, αξιοποιεί τη δύναμη της συνεργασίας, δημιουργεί ευκαιρίες για την ουσιαστική στήριξη των πολιτών τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας, που ζουν και θέλουν να εργαστούν εδώ. «Ο Δήμος Λαρισαίων, με τις κοινωνικές του υπηρεσίες, είναι αποφασισμένος να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχή έκβαση και αυτής της προσπάθειας, που ξεκινάμε σήμερα όλοι μαζί» κατέληξε ο κ. Μαμάκος.

Η Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, κα. Sanja Celebic Lukovac, ανέδειξε στον χαιρετισμό της τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας στη Θεσσαλία ως ένα ισχυρό παράδειγμα αποτελεσματικής διατομεακής συνεργασίας σημειώνοντας: «Η Θεσσαλία δείχνει τον δρόμο για την ένταξη. Είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία ο ίδιος ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει ως εταίρος υλοποίησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ένταξη δεν είναι υπόθεση ενός φορέα· είναι μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί τοπική δέσμευση, συνεργασία και κοινό όραμα. Το Helios+ είναι επιτυχημένο όταν οι κοινότητες, οι θεσμοί και οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί. Στη Θεσσαλία βλέπουμε ξεκάθαρα πώς μια πόλη και μια περιφέρεια μπορούν να μετατρέψουν την ένταξη σε πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος για όλους».

Η κ. Ανδριάννα Κομήτσα, Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Θεσσαλίας, επισήμανε τις καταγεγραμμένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό, ειδικά σε τομείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση, ο τουρισμός και οι τεχνικές ειδικότητες. «Η ένταξη στην αγορά εργασίας δεν ωφελεί μόνο τον ωφελούμενο, αλλά και την τοπική οικονομία» είπε θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής αρμονίας και αποδοχής. Εξήγησε, μάλιστα, ότι η ένταξη δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, αλλά ένας διαρκής διάλογος και μια σχέση που χτίζεται καθημερινά ανάμεσα σε ανθρώπους, υπηρεσίες, κοινότητες. «Θέλουμε μια Θεσσαλία που αγκαλιάζει τον άνθρωπο, που βλέπει την προσφορά του και όχι την προέλευσή του» δήλωσε η κ. Κομήτσα.

Η κ. Ευαγγελία Κτιστάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για να παρέχει στο Υπουργείο μία ξεκάθαρη εικόνα από το πεδίο και ο μόνος τρόπος για την τροφοδότηση πληροφόρησης με τις επικαιροποιημένες ανάγκες, ώστε η στόχευση και ο σχεδιασμός των πολιτικών για τους πρόσφυγες να γίνεται πιο αποτελεσματικά και με τη μέγιστη αποδοτικότητα στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Γιώργος Ρουπακιάς, στάθηκε στη σημασία προσανατολισμού των δράσεων στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπική αγοράς εργασίας μιλώντας για εξακριβωμένη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις θεσσαλικές επιχειρήσεις με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα. Πρόσθεσε ότι το βασικό εφόδιο που θα επιτρέψει στους ωφελούμενους να βρουν δουλειά στις τοπικές επιχειρήσεις είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ξεκαθάρισε ότι ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις ικανές να δώσουν «μια έντιμη και λειτουργική λύση σε ένα ζήτημα που συναρτάται ευθέως με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας».

Η Διαχειρίστρια Δράσεων του Helios+, k. Lidija Markovic, εξήγησε ότι η υλοποίηση του προγράμματος στη Θεσσαλία βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και ανάγκες της αγοράς. «Η κατάρτιση προσαρμόζεται στις τοπικές ειδικότητες, η σύνδεση με τις επιχειρήσεις είναι πλέον δομημένη και η ένταξη γίνεται βιώσιμη ενώ το μοντέλο συνεργασίας των εταίρων αποτελεί καινοτομία για τη χώρα» κατέληξε.

Τέλος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Intersos Hellas, κ. Απόστολος Βεΐζης αναφέρθηκε στα προβλήματα που περιγράφονται από τους εν δυνάμει ωφελούμενους, αναγνωρίζοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασε με τον «Ντάνιελ», δείχνει έμπρακτα διάθεση φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Ο ίδιος προσδιόρισε την κάλυψη των στόχων της εξεύρεσης στέγης, της πρόσβασης στις τοπικές υπηρεσίες και της κοινωνικής αποδοχής ως τα τρία ορόσημα για την επίτευξη του μεγάλου στόχου που αφορά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Δήμου Λαρισαίων, της ΔΥΠΑ, του ΣΘΕΒ, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και φορέων της αγοράς εργασίας, επιβεβαιώνοντας το πολύπλευρο ενδιαφέρον για το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων στην τοπική αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.