Προσλήψεις 11 ατόμων σε νοσοκομεία της Θεσσαλίας ανακοίνωσε η 5η ΥΠΕ

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δομών παροχής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, ως ακολούθως:

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 ΑΤΟΜΑ

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΑΤΟΜΟ

Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 4 ΑΤΟΜΑ

Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΟΜΑ

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ

Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν 24μηνες συμβάσεις και με την ανάληψη υπηρεσίας τους θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω δομών σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.