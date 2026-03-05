Προσλήψεις κτηνιάτρων για την ευλογιά – 11 θέσεις στη Λάρισα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη 49 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς.

Οι θέσεις εδράζονται σε διάφορους δήμους της Ελλάδας και απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ), δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου.

Οι θέσεις εργασίας

Οι ζητούμενες ειδικότητες της εν λόγω προκήρυξης είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιολόγων (εν ελλείψει ΠΕ Βιοχημικών)

(εν ελλείψει ΠΕ Βιοχημικών) ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (εν ελλείψει ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής)

(εν ελλείψει ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής) ΠΕ Χημικών

ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων)

(εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων) ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sox.minagric.gr/app.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 00:01 και λήγει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

(*) Στην περιοχή της Λάρισας, σύμφωνα με την κατανομή, θα καλυφθούν 11 συνολικά θέσεις.

Π.Ε. Γεωτεχνικών – Ειδ. ΠΕ Κτηνιάτρων (4)

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδ. ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής (1)

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (6)

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

