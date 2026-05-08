Πρεμιέρα για τη θερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου – Νέος προορισμός από την Πολωνία

Με την άφιξη της πρώτης πτήσης από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας ανοίγει αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, η αυλαία της φετινής θερινής περιόδου για το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ο αερολιμενάρχης, Θανάσης Κασιώρας.

Η πρώτη πτήση πραγματοποιείται από την αεροπορική εταιρεία Eurowings και, όπως σημείωσε ο κ. Κασιώρας, ξεκινά δύο εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη σύνδεση αποτελεί πλέον σταθερό προορισμό για το αεροδρόμιο της Θεσσαλίας, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, καθώς αναμένονται περισσότεροι από 150 επιβάτες, αριθμός που αγγίζει σχεδόν τη συνολική χωρητικότητα του αεροσκάφους.

Ο αερολιμενάρχης εξήγησε ότι οι αφίξεις αφορούν τόσο οργανωμένα τουριστικά πακέτα όσο και μεμονωμένους ταξιδιώτες. Μεταξύ των πτήσεων charter που θα εξυπηρετηθούν φέτος είναι οι πτήσεις του Club Med από το Παρίσι, οι πτήσεις από το Μπρνο της Τσεχίας, αλλά και η νέα σύνδεση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας, που αποτελεί τη σημαντικότερη νέα προσθήκη του φετινού προγράμματος.

Οι τουρίστες που φθάνουν μέσω αυτών των πτήσεων κατευθύνονται κυρίως προς τη Μαγνησία και το Πήλιο, από την πόλη του Βόλου και την Αγριά μέχρι τον Άγιο Ιωάννη και το Χόρτο, ενώ μέρος των επισκεπτών εξυπηρετεί επίσης περιοχές όπως τα παράλια της Πιερίας και τα Καμένα Βούρλα.

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι τακτικές πτήσεις που εξυπηρετούν τόσο τον τουρισμό όσο και τις μετακινήσεις κατοίκων της Θεσσαλίας προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πτήσεις της Ryanair προς Βρυξέλλες από την 1η Ιουνίου, τη σύνδεση με το Ντίσελντορφ, η οποία φέτος ενισχύεται με δεύτερη εβδομαδιαία πτήση κατά τη θερινή αιχμή, καθώς και την εσωτερική γραμμή προς Ηράκλειο με την Sky Express.

Σύμφωνα με τον κ. Κασιώρα, το πτητικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί πλήρως από τα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου, διατηρώντας περίπου την ίδια χρονική διάρκεια με πέρυσι. Ωστόσο, η προσθήκη νέας πτήσης και η ενίσχυση των δρομολογίων δημιουργούν αισιοδοξία για αύξηση τόσο στις πτήσεις όσο και στον αριθμό επιβατών.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο «στοίχημα» της φετινής περιόδου είναι να διατηρηθούν οι υψηλές πληρότητες των προηγούμενων ετών, παρά τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τις αυξήσεις στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και των ταξιδιωτικών πακέτων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σημαντικά, αν και οι ανατιμήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στη σύνδεση του αεροδρομίου με τον Βόλο, ο κ. Κασιώρας υπογράμμισε ότι το ΚΤΕΛ Μαγνησίας θα εκτελεί δρομολόγια συγχρονισμένα με τις αφίξεις και αναχωρήσεις των τακτικών πτήσεων, ενώ διαθέσιμα θα είναι και ταξί ή υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων.

Τέλος, για την πρώτη πτήση της χρονιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Βόλου προγραμματίζουν εκδήλωση υποδοχής των επιβατών με προσφορά τοπικών προϊόντων, σηματοδοτώντας πανηγυρικά την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.

Ελένη Ραυτοπούλου (ertnews.gr)