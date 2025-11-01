Πράσινο φως για τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προσηλωμένη σταθερά στην οικονομική στήριξη φορέων και συλλόγων που διοργανώνουν εκδηλώσεις με στόχο την άρτια διοργάνωσή τους, και ενισχύοντας τηνεξωστρέφεια και προβολή των προϊόντων, καθώς και την πρόληψη της δημόσιας υγείας, η Περιφερειακή Αρχή χρηματοδοτεί μία σειρά δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σώμα «άναψε» το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των παρακάτω εκδηλώσεων.

Αναλυτικά:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, προγραμματίζει τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, που υπερψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλα τα παιδιά θα συναντήσουν μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν και θα συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια και θα μοιραστούν πλούσια δώρα και χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα Στη φετινή διοργάνωση εκτός από τον Άγιο Βασίλη και τους άλλους ψυχαγωγητές που θα διασκεδάσουν και θα μοιράσουν παιχνίδια και γλυκά σε όλα τα παιδιά θα διοργανωθεί μουσική εκδήλωση με μικρό μουσικό σύνολο που θα παίξει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και χορωδιακό σχήμα που θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από την Περιφερειάρχη και θα μοιραστούν πλούσια δώρα. Στα πλαίσια εθιμοτυπίας του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί η αγορά δώρων προκειμένου να προσφερθούν σε διάφορα ιδρύματα της περιοχής μας κατά την περίοδο των Εορτών, ώστε να δώσουν χαρά κυρίως στους μικρούς μας φίλους.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ»

Για δεύτερη χρονιά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Εθελοντισμού και Πρόνοιας συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, πανθεσσαλικό μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ» με αντικείμενο την οργάνωση και εφαρμογή πρωτότυπων εθελοντικών δράσεων από σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα στα Τμήματα των τάξεων Ε’ και Στ΄ Δημοτικού και τους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στόχος του διαγωνισμού, είναι η ενασχόληση και η ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς και κατ’ επέκταση της ενεργούς πολιτειότητας, μέσω της ανάπτυξης πρωτότυπων εθελοντικών δράσεων των σχολείων. Το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός ορίζεται από 05-11-2025 έως 30-04-2026.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Χ.ΜΠΛΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας-ΠΕ Λάρισας, ως συνδιοργανώτριας αρχής, στην αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Τουρνουά παλαιμάχων εις μνήμην Χαράλαμπου Μπλιώνα», με τη συμμετοχή του Δήμου Τεμπών, και το Σύνδεσμο Παλαιμάχων Τεμπών. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 10-11-2025, και θα συμμετάσχουν ομάδες παλαιμάχων, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου συμπολίτη μας Χαράλαμπου Μπλιώνα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 2025-26

Η δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την επωνυμία «Ακαδημία Γονέων 2025–2026», υποστηριζόμενη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού έτους, 2025-2026 στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό κέντρο Λάρισας. Οι θεματικές των συναντήσεων είναι οι παρακάτω: 1. Εξάρτηση νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 2. Παιδί και Γονείς σε διαζύγιο 3. Θέματα που αφορούν τη γονεϊκότητα και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών 4. Διαχείριση άγχους μαθητών/τριών 5. Αναγνωρίζω-προστατεύω-Θέματα μαθητικής προστασίας 6. Ενδυνάμωση ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών/τριών 7. Διατροφικές συνήθειες και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας 8. Επαγγελματικός προσανατολισμός Δ. Αναμενόμενα Οφέλη Η δράση αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης γονέων και μαθητών και να συμβάλει: 1. Στην ψυχική και συναισθηματική ισορροπία των μαθητών /τριών. 2. Στην ενίσχυση του ρόλου των γονέων ως πρώτων παιδαγωγών. 3. Στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην οικογένεια. 4. Στην αναβάθμιση της παιδείας και την ενδυνάμωση του πολιτιστικού ιστού της Θεσσαλίας

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου 2025 και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Λάρισας για τον Διαβήτη, «ΣΥΛ.ΛΑ.ΔΙ.», , σκοπεύει να πραγματοποιήσει δωρεάν μετρήσεις σακχάρου στους πολίτες της Λάρισας, καθώς και να παρέχει επιστημονική ενημέρωση για τη σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, με τη διανομή έντυπου υλικού, αλλά και διανομή προϊόντων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας της Λάρισας, από τις 10:00 έως τις 16:00, ο Σύλλογος Διαβήτη Λάρισας, σε συνδιοργάνωση με το Π.Γ.Ν. Λάρισας, το Γ.Ν. Λάρισας, τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Λάρισας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας και τον Ερυθρό Σταυρό, θα παρέχουν ενημέρωση για τη σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, με την εν λόγο δράση. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το Π.Σ. ενέκρινε την εισήγηση της Αντιπεριφέρειας Παιδείας και Ισότητας για τη διοργάνωση ημερίδας και εκπαιδευτικών εργαστηρίων στο πλαίσιο του έργου GenderFlagship- GenderMainstreaming in Public Policy and Budgeting στις 26-28/11/2025, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας/Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα των δράσεων έχει ως εξής:

1η Ημέρα – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Ημερίδα στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Θέμα: Αρχές και σκοπιμότητα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και αντίστοιχα εργαλεία. Η ημερίδα απευθύνεται σε: • Τους Δημάρχους της Θεσσαλίας, • Τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας των Δήμων, • Εκπροσώπους φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αιρετών και διοικητικών στελεχών για τις αρχές του GenderMainstreaming (GAP, GRB, GIA), την ευρωπαϊκή στρατηγική ισότητας και τα εργαλεία εφαρμογής της σε επίπεδο πολιτικής και προϋπολογισμού, η ανάδειξη της σημασίας της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικών, η κατανόηση των βασικών εργαλείων ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων (GAP – GenderActionPlan, GRB – GenderResponsiveBudgeting, GIA – GenderImpactAssessment), καθώς και η διασύνδεση των τοπικών αρχών με τις εθνικές στρατηγικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα.

2η Ημέρα – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Εργαστήριο στο ΚΕΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Θέμα: Πρακτική εφαρμογή και σενάρια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συμμετέχοντες: Τεχνική ομάδα – στελέχη που εμπλέκονται στην εκπόνηση και εφαρμογή των GAP, GRB, GIA Η εκπαίδευση θα εστιάσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών της Περιφέρειας, των Δήμων και των συνεργαζόμενων ΔΕΠΙΣ, για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων στην πράξη, με τη χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που προβλέπονται από το έργο.

3η Ημέρα – Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 Εργαστήριο στο ΚΕΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (μισή ημέρα) Θέμα: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των εργαλείων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Η τρίτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην “τεχνική ομάδα” – τα στελέχη που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των εργαλείων GM (GAP, GRB, GIA), με στόχο τη βιώσιμη ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις διοικητικές και αναπτυξιακές λειτουργίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων ισότητας, με βάση δείκτες και μεθοδολογίες που προτείνονται από το έργο

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Το Π.Σ. ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία Τοπικού Κέντρου Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στο Βόλο μεταξύ της Socialinnov και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος TechTalentSchool 2.0. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Socialinnov και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην περιοχή. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας TechTalentSchool 2.0, που υλοποιείται με τη στήριξη της HP και του HP Foundation, προβλέπεται η ίδρυση Τοπικού Κέντρου Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Βόλο, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2025 και θα έχει διάρκεια δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξη, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης μετά τη σύμφωνη γνώμη των δύο Μερών. Το Κέντρο θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, σύγχρονο εξοπλισμό και συνεχή υποστήριξη, δίνοντας έμφαση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων και απομακρυσμένων κοινοτήτων. Η Socialinnov αναλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτών και δικτύωσης, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεσμεύεται να παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, να στηρίξει την οργάνωση και την προώθηση του έργου, καθώς και να ενισχύσει τις συνέργειες με τοπικούς φορείς. Το Μνημόνιο έχει διάρκεια τριών (3) ετών και μπορεί να ανανεωθεί με κοινή συμφωνία, ενώ προβλέπει ρυθμίσεις για πνευματικά δικαιώματα, διαχείριση δεδομένων και εμπιστευτικότητα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κ. Ιωάννης Αναστασίου, ορίστηκε ως υπεύθυνο επικοινωνίας με τη Socialinnov, και θα συμμετέχει σε διαδικτυακές ή δια ζώσης συναντήσεις εργασίας με την ομάδα του έργου. Ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων στα μαθήματα, καθώς και για την τακτική ενημέρωση της ομάδας της Socialinnov σχετικά με τον αριθμό τους.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, η Αντιπεριφέρεια Εθελοντισμού και Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) αναλαμβάνουν τη συνδιοργάνωση ημερίδας με σκοπό την ψυχική ενδυνάμωση των μελών της οικογένειας που διαβιεί ένα άτομο με αναπηρία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025, στο Μουσείο Τσιτσάνη (Καρδίτσης 1).

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν ενδεικτικά τα παρακάτω θέματα:

1. Η γυναίκα σε αναπηρία στην εργασία σήμερα

2. Ο ρόλος της γυναίκας σε αναπηρία στην οικογένεια (Το δικαίωμα στην ενεργή ερωτική ζωή)

3. Νομοθεσίες που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών σε αναπηρία

4. Βιωματική ομιλία από γυναίκα που βρίσκεται σε αναπηρία

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία (τόσο ως άτομα με αναπηρία όσο και ως μητέρες παιδιών με αναπηρία) στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, να ενθαρρύνει την οικονομική αυτονομία και την ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και να συμβάλει τόσο στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσο και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.

11ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο ΑΝΑΝΤΙ, στα Τρίκαλα, το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο με διοργανωτή τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Τρικάλων. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις υπηρεσίες και τη φαρμακευτική φροντίδα προς τους πολίτες, στις νέες τεχνολογίες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα και προκλήσεις της φαρμακευτικής περίθαλψης. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για τα φαρμακεία και για το ρόλο τους ως χώροι πρωτοβάθμιας υγείας των πολιτών, επιδιώκουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φαρμακοποιών από όλη τη χώρα, με κίνητρο την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του φαρμακείου με επίκαιρες θεματολογίες διακεκριμένων ομιλητών. Συνδιοργανωτές: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων.

CENTRAL WINE FAIR 2025

Το Π.Σ. άναψε το «πράσινο φως» για τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας της CentralWineFair 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ballroom Αίγλη Ζαππείου, στις 24 Νοεμβρίου 2025. Η CentralWineFair είναι η ετήσια ολοήμερη έκθεση των οινοπαραγωγών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αθήνα, την πιο σημαντική και δυναμική αγορά οίνου της χώρας. Αποτελεί θεσμό που συγκεντρώνει κορυφαίους οινοποιούς από τις τρεις οινικές ζώνες που απαρτίζουν την καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, με στόχο να προβάλει το έργο τους και να συστήσει τα κρασιά τους τόσο στους επαγγελματίες της αγοράς όσο και στους χιλιάδες οινόφιλους που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την παραγωγή της Κεντρικής Ελλάδας.