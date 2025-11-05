Πολλή βροχή στη Σκιάθο

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο της Σκιάθου, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για τους οδηγούς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στην περιφερειακή οδό, όπου η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται σε περιοχές όπως:

Βασιλιάς (Κασσάνδρα, Ξενοδοχείο)

Αχλαδιές

Κολιός

Αγία Παρασκευή

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν ουσιαστικά ενωθεί, καθιστώντας τη μετακίνηση σχεδόν αδύνατη για τα οχήματα. Κάτοικοι και επισκέπτες αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι ακραίες και επικίνδυνες, με κίνδυνο ατυχημάτων και καθυστερήσεων.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές με έντονη κίνηση νερού και να περιορίζουν τις μετακινήσεις μόνο σε επείγουσες ανάγκες. Παράλληλα, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Η κατάσταση στο νησί αποτελεί υπενθύμιση για την επικινδυνότητα των οδών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο βρίσκεται κοντά σε ρέματα ή ρεματιές.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο skiathoslife.gr)