“Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ” – Σε εξέλιξη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ», που υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος του είναι να διδάξει στους μαθητές του Δημοτικού πώς να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη και εναλλακτική μετακίνηση.

Στο πλαίσιο των δράσεων, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ, κ. Απόστολος Καναβός, επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, όπου συνομίλησε με τους μαθητές και τους παρουσίασε τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή μέσω ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, τη φετινή χρονιά, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και σχολεία μικρότερων πόλεων των περιφερειακών ενοτήτων. Συγκεκριμένα στη Μαγνησία, εκτός από τα Δημοτικά Σχολεία του Βόλου, συμμετέχουν και τα σχολεία των περιοχών Νέας Αγχιάλου, Αλμυρού και Αγριάς, όπου κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υλοποιήθηκαν έργα στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021–2027.

Από τις 13 Οκτωβρίου, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έως σήμερα, 22 σχολεία έχουν συμμετάσχει και 873 μαθητές έχουν εκπαιδευτεί. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, προγραμματίζεται να το παρακολουθήσουν 110 σχολεία και περίπου 5.000 μαθητές.