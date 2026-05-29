«Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ» – Mε μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Περιφέρειας

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών και σε κλίμα ενθουσιασμού ολοκληρώθηκε στο Πάρκο Αλκαζάρ της Λάρισας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ», μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έφερε χιλιάδες μαθητές σε επαφή με την ασφαλή μετακίνηση και την ποδηλατική κουλτούρα.

Η τελετή λήξης στη Λάρισα συγκέντρωσε 330 μαθητές, ενώ συνολικά περίπου 1.100 παιδιά συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025-2026, περισσότεροι από 5.000 μαθητές από πάνω από 115 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας έλαβαν μέρος στις δράσεις του προγράμματος, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων – Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα – όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, συμμετείχαν και οι πόλεις: Ελασσόνα, Φάρσαλα, Τύρναβος, Γιάννουλη, Αγριά, Αλμυρός, Νέα Αγχίαλος, Καλαμπάκα και Παλαμάς, όπου έχουν υλοποιηθεί σημαντικές αστικές αναπλάσεις με ευρωπαϊκούς πόρους.

Στόχος της δράσης ήταν να ενημερώσει τους μαθητές για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, να τους εκπαιδεύσει στην ασφαλή κυκλοφορία με ποδήλατο και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια συμβάλλουν στη δημιουργία πιο φιλικών, ασφαλών και προσβάσιμων πόλεων για όλους. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, τη σημασία του σεβασμού των πεζών και των ποδηλατών και τα οφέλη της εναλλακτικής μετακίνησης για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ιδιαίτερη επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στη συμμετοχή δεκάδων σχολείων και χιλιάδων μαθητών.

«Μέσα από αυτή τη δράση προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το ποδήλατο από μικρή ηλικία, ώστε να εξοικειωθούν με την ποδηλατική μετακίνηση μέσα στις πόλεις και με μια κουλτούρα άθλησης και υγιούς καθημερινότητας. Καταφέραμε να φέρουμε το ποδήλατο πιο κοντά στους μαθητές, γιατί πιστεύουμε ότι η ποδηλασία δεν είναι μόνο ένας τρόπος μετακίνησης, αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα που χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν ότι οι δρόμοι ανήκουν σε όλους – στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα οχήματα – αρκεί να κινούμαστε με ασφάλεια και σεβασμό», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλλιεργώντας από μικρή ηλικία συνήθειες που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ανθρώπινων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών πόλεων. Η μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους επιβεβαιώνει ότι το «Ποδηλατώντας ΑΣΦΑΛΩΣ με το ΕΣΠΑ» έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική δράση για τη Θεσσαλία, με στόχο να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλία

Να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις υπόλοιπες πόλεις παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν οι:

Βόλος: Παρασκευή 22/5 στο πάρκο Αναύρου: Πρόεδρος ΠΣ Χρ. Τσαγανού, Αντιπεριφερειάρχες Σωτ. Σουλούκος, Απ. Καναβός και Βας Σίμος, ο Βας. Γαλάνης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Τρίκαλα: Τετάρτη 27/5 πάρκο Αγίου Γεωργίου: Αντιπεριφερειάρχες Χρ. Ντιντή, Σωτ. Σουλούκος, Ανδρ. Κομήτσα, ο περ. σύμβουλος Σάκης Ξάφος, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Χρ. Τρικάλης, ο Πρόεδρος Αστικής Ανάπτυξης ΑΕ Δημοτικής Επιχείρησης Ζιώγας Γιώργος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε. Γούλας Χρήστος.

Καρδίτσα: Πέμπτη 28/5, πλατεία Πλαστήρα: Αναπλ. Περιφερειάρχης Κ. Μπαρμπούτης, Αντιπεριφερειάρχης Κ. Τέλιος, η περ. σύμβουλος Αθηνά Πέτσα, ο εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Λαζ. Μακρής, ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βας. Έξαρχος.

Λάρισα: 29/5 Πάρκο Αλκαζάρ: Αντιπεριφερειάρχες Μ. Γαλλιού, Σωτ/. Σουλούκος, Βας. Σίμος, η Διευθύντρια Περιφ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βας. Ζιάκα.

Σε όλες τις δράσεις τον συντονισμό είχε η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος Ευαγγέλου Εύη.