Πιλοτικό πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων σε επαγγελματίες οδηγούς που μεταφέρουν κοινό από την Περιφέρεια

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας πραγματοποίησε συνάντηση με την ακτινοδιαγνώστρια της Euromedica Καρδίτσας και συμβούλου διοίκησης της Euromedica Λάρισας κα Χριστίνα Τζαφάλια κατά την οποία ζητήθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός πιλοτικού προγράμματος προληπτικών εξετάσεων σε επαγγελματίες οδηγούς που μεταφέρουν παιδιά και ενήλικο κοινό.

Ως πρώτο βήμα για το ως άνω πιλοτικό πρόγραμμα κατά το κρατικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αποφασίστηκε η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για την αναγκαιότητα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων καρωτίδων και στεφανιαίας αγγειογραφίας προκειμένου να περιοριστούν επεισόδια εμφράγματος και εγκεφαλικού σε επαγγελματίες οδηγούς που μεταφέρουν παιδιά και ενήλικες την ώρα που οδηγούν.

Η εκδήλωση αναμένεται να υλοποιηθεί στη Λάρισα στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 και θα αφορά όλα τα σωματεία επαγγελματιών οδηγών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή προς όλους τους κρατικούς νοσοκομειακούς φορείς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ώστε να συμμετάσχουν στη δημιουργία του πιλοτικού προγράμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.