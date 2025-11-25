Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Να μην κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην πρόσφατη συνεδρίαση του ενέκρινε το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη «Πρωτοβουλία» της Περιφερειακής Αρχής, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο επιχειρούμενο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Το ψήφισμα που εκδόθηκε και υπογράφει η Πρόεδρος του ΠΣ Τσαγανού – Βασιλικού Χρυσούλα, απεστάλειαρμοδίως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο ΕΕΣΥΠ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. και αναφέρει τα εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στη συνεδρίασή του της 14ης Νοεμβρίου 2025, κατά πλειοψηφία αποφάσισετην έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος και την επίδοσή του αρμοδίως.

«Η αιφνιδιαστική Απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Θεσσαλία, σε Τύρναβο, Αγιά, Συκούριο, Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Πύλη, Σοφάδες, Βραγκιανά, Αγναντερό υποβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ προς τους πολίτες ιδιαίτερα εκείνων που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και πιο ευάλωτοι, αλλά επηρεάζει επίσης αρνητικά και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Είναι δε ακατανόητο, πως αυτής της απόφασης αλλά και των τυχόν αναθεωρήσεών της, δεν προηγήθηκε από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση α και β βαθμού.

Η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των καθολικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, που παρέχουν τα ΕΛΤΑ σήμερα στις τοπικές κοινωνίες των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών της υπαίθρου, χωρίς σχέδιο, ή την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης του νέου ρόλου των ΕΛΤΑ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας εκφράζει την αντίθεσή του και καλεί την κυβέρνηση :

 να μην προχωρήσει στο κλείσιμο των Υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ,

 να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και περαιτέρω να εξασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό και

 να ενισχύει πολιτικές συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο.»