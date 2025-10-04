Περιφέρεια Θεσσαλίας: Στήριξη σε 940 γονείς και συνολικά 1.045 παιδιά

«Όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση στην προσχολική εκπαίδευση και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους δέχονται την κατάλληλη φροντίδα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας γνωστοποιώντας ότι η Περιφέρεια διαθέτει πόρους ύψους 3,1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών για φροντίδα και φύλαξη των παιδιών σε μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές δομές, καθώς και για οικογένειες με παιδιά ΑΜΕΑ.

Από τη συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης η οποία ανέρχεται σε 35.218.606 €, ποσό 12.246.979€ χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Εργασίας, 22.971.627 € από το ΠΔΕ και 3.122.187€ από πόρους του Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΊΑ 2021-27″

Η δράση -που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δικαιούχος και κύριος του έργου είναι η ΕΕΤΑΑ- στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία.

Επίσης, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ, σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης.

Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» (ChildGuarantee) και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 με τον οποίο καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.

Το πρόγραμμα αφορά:

-στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας).

-στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

-στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας.