Περιφέρεια Θεσσαλίας: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η ατμοσφαιρική ρύπανση

Σε συνέχεια των συστάσεων της από 17ης Νοεμβρίου ανακοίνωσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν σχεδόν ίδιες (υψηλή σχετική υγρασία, μικρή ταχύτητα ανέμων, σταθερές θερμοκρασίες).

Ως εκ τούτου, ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς τον γενικό πληθυσμό, και κυρίως προς τις ευάλωτες ομάδες πολιτών (πάσχοντες από αναπνευστικά ή καρδειαγγειακά νοσήματα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια κλπ) σε ότι αφορά:

Τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων

Την άσκηση σε υπαίθριο χώρο

Την άσκοπη χρήση των ΙΧ, εφόσον είναι εφικτή η χρήση των ΜΜΜ

Τον περιορισμό της χρήσης τζακιών, ως μέσου θέρμανσης των οικιών, εφόσον υπάρχει εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης: φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και την καύση βιομάζας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα ενημερώνουν συνεχώς, ώστε με την συνεργασία των πολιτών να επιτυγχάνεται τουλάχιστον μείωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης.