Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αντιλαμβανόμενες την αναγκαιότητα της λειτουργίας απολυμαντικών σταθμών για τη μείωση του κινδύνου της διασποράς της Ευλογιάς του προβάτου, έχουν ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών απολύμανσης/ απολυμαντικών σταθμών.

Για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους (κτηνοτρόφους, μεταφορείς ζώντων ζώων, σφαγεία και εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων) για την ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα:

1. Οι κάτοχοι μέσων μεταφοράς ζώντων ζώων είναι απαραίτητο:

– Να διαθέτουν αρχείο καθαρισμού των οχημάτων τους σύμφωνα με τις ημερομηνίες των εργασιών τους.

– Να διαθέτουν αρχείο με τα παραστατικά αγοράς απολυμαντικών (τιμολόγια) εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ.

– Να έχουν στη διάθεσή τους φορητό εξοπλισμό απολύμανσης και ιματισμό -ποδονάρια μιας χρήσης, τα οποία και χρησιμοποιούν πριν από την είσοδό τους στις εκμεταλλεύσεις.

– Εφόσον ο οδηγός εισέρχεται από άλλη Περιφέρεια οφείλει να έχει έγγραφη βεβαίωση διέλευσης από σταθμό απολύμανσης.

– Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των μέτρων καθαριότητας και απολύμανσης των οχημάτων τους.

2. Επίσης οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διενεργούν καθαριότητα και απολύμανση των οχημάτων τους (απολυμαίνονται μετά το πλύσιμο οι τροχοί και περιμετρικά όλο το αμάξωμα) όταν εξέρχονται από την εκμετάλλευσή τους και να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση την τήρηση των μέτρων καθαριότητας και απολύμανσης των οχημάτων τους.

3. Στο σφαγείο μετά την εκφόρτωση το όχημα καθαρίζεται και απολυμαίνεται στον ειδικό χώρο του σφαγείου με τα κατάλληλα απολυμαντικά και χορηγείται βεβαίωση καθαριότητας – απολύμανσης οχήματος μεταφοράς ζώντων ζώων.

Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και από τα κέντρα συλλογής γάλακτος/εγκαταστάσεις παραγωγής μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων και από όποιες άλλες εγκαταστάσεις απαιτείται (π.χ ζωοτροφών) κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από αυτές με Βεβαίωση – Υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού, πλύσης & απολύμανσης οχήματος.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας.