Περιφέρειας Θεσσαλίας: Eυρωπαϊκά εύσημα για το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας – Oι επόμενοι στόχοι

«Η παρουσίαση σας κ. Περιφερειάρχη και όλο το συνοδευτικό υλικό της θα πρέπει να ακουστούν τόσο στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Επιτροπές, όσο και στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι το ελληνικό δείγμα εφαρμοσμένης πολιτικής που μας κάνει περήφανους και μπορεί να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα καλής πρακτικής».

Με τα λόγια αυτά ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Μανιάτης, εκφράζοντας το σύνολο των παρευρισκομένων ευρωβουλευτών στην αίθουσα 5G315 του κτιρίου Altiero Spinelli στο Ευρωκοινοβούλιο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον Δημήτρη Κουρέτα, ήρθε να επιβεβαιώσει στην πράξη την ορθότητα της απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να μιλήσει για το έργο του στην καρδιά της Ευρώπης.

Ήταν αυτός ο τρόπος που ολοκλήρωσε -πολιτικά- ένα πρώτο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο είχε αρχίσει να γράφεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις εκλογές του 2023, όταν με την συντριπτική ψήφο των Θεσσαλών πολιτών ο νυν Περιφερειάρχης έλαβε εντολή να τα αλλάξει όλα. Τότε, τα πρώτα βράδια στην οδό Θεοφράστου, έδρα της Περιφέρειας, όπου ο ίδιος μαζί με λίγους στενούς του συνεργάτες έβαζαν μπροστά την δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σε ελληνική Περιφέρεια.

Τα απόνερα του Daniel μπορεί να είχαν υποχωρήσει, και από τα χωράφια και τα σπίτια των κατεστραμμένων Θεσσαλών, όσο και από την πολιτική σκηνή, δεν είχαν υποχωρήσει όμως από το μυαλό του νέου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η εντολή που έδωσε εκείνα τα πρώτα βράδια στους συνεργάτες του ήταν ξεκάθαρη: «Οφείλουμε να κάνουμε ότι περνάει από το δικό μας χέρι, ώστε οι άνθρωποι να μην ζήσουν ξανά τον εφιάλτη».

Σε μια χώρα όπου οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων μάλλον δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που τελικά λύνουν, δεν ήταν και η πιο εύκολη αποστολή. «Έπρεπε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα συνέβαλλε στην υλοποίηση του οράματος του Περιφερειάρχη, το οποίο περιγράφεται ουσιαστικά σε δυο στόχους: στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών», εξηγεί ο κ. Ηλίας Λεοντάρης, ο στρατηγός που ανέλαβε τον συντονισμό της δύσκολης αποστολής.

«Το Κέντρο δημιουργήθηκε με πόρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση, άμεση επέμβαση, διαχείριση των συνεπειών και αποκατάσταση είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η λειτουργία του. Πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε χρονοσειρές μετρήσεων, τις οποίες θα συσχετίζουμε με επιδημιολογικά δεδομένα, δίνοντας την ευκαιρία στους επιστήμονες να μελετήσουν και ζητήματα δημόσιας υγείας», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας τον Ιούνιο του 2024 στα εγκαίνια του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, τότε, δεν είχε αρκεστεί να εκφράσει απλά την ικανοποίησή του, αλλά να σημειώσει με νοήμα πως κάτι ανάλογο θα έπρεπε να δημιουργηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

«Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας έχει μια τρομερή δυναμική και πάρα πολλές δυνατότητες τις οποίες σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε στο εγγύς μέλλον. Αυτό όμως που θα μπορούσα να διαβεβαιώσω σήμερα είναι πως το 90% των δυνητικών καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε καταστροφές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορούμε πλέον να το προβλέψουμε, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της ζωής των Θεσσαλών πολιτών», σημειώνει ο νυν Συντονιστής του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, αντιστράτηγος ε.α κ. Δημήτρης Μπίκος.

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και Κέντρο Αριστείας

Το επόμενο κεφάλαιο του έργου «Πολιτική προστασία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» αρχίζει πλέον να γράφεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, στις Βρυξέλλες. Οι συντονισμένες επαφές με την ομάδα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών καθώς και με ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχιστούν με στόχο την χρηματοδότηση του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της μετατροπής του σε Κέντρο Αριστείας.

Την ώρα που το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών αντιλαμβάνεται πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής κρίσης, έχουν αποκτήσει τέτοια δυναμική που κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους, η εντολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας παραμένει ξεκάθαρη: «Κανένα έργο δεν τελειώνει, όσο οι συνθήκες μεταβάλλονται. Τα σύγχρονα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με λύσεις του παρελθόντος. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να γίνουμε καλύτεροι. Το χρωστάμε στους πολίτες».

Ο ίδιος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής στις Βρυξέλλες, θέτει και τους επόμενους στόχους:

«Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ένα “Best Practice” κέντρο, το πρώτο στη χώρα και από τα πολύ λίγα στην ΕΕ. Η πραγμάτωση ενός κέντρου σύγχρονου, με αμιγώς ψηφιακά μέσα, δίνει όλο το φάσμα του διατοπικού προβλήματος ανάμεσα στα κράτη και του πως θα συγκλίνουμε με άλλα κέντρα για να γίνουμε καλύτερο. Το θέμα το είχε θέσει πρώτος ο Beck στο μνημειώδες έργο του “Risk Society”, όπου οι κοινωνίες πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν διατοπικά προβλήματα. Ένα τέτοιο είναι η πολιτική προστασία.

Το κέντρο θα το παρουσιάσουμε σύντομα σε ξένους ευρωβουλευτές και θα ετοιμαστούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση ώστε να μετατραπεί το κέντρο σε Κέντρο Αριστείας Πολιτικής Προστασίας για την ΕΕ. Ήδη στην κατεύθυνση αυτή έχουμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια από το δικό μας ΕΣΠΑ και θα χρειαστούμε αρκετά ακόμη για να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζω «Κέντρο Αριστείας».

Πολύ σύντομα θα διαθέτουμε και πέντε κινητά κέντρα ένα για κάθε Περιφερειακή ενότητα με όλο τον εξοπλισμό του σταθερού κέντρου, με ενσωματωμένο σταθμό περιβαλλοντικής παρακολούθησης της ρύπανσης. Με την ενσωμάτωση αυτή τη βδομάδα του αυτόματου συστήματος εντολών «commands» σε περιπτώσεις δυστυχήματος «τύπου Τέμπη» , για να μπορούμε επιτέλους να εξέρχονται εντολές ώστε να ενεργήσουν αυτοί που προβλέπει ο νόμος του 2022, και όχι να μην μπορούμε να βρούμε ποιος επενέβη στο χώρο των Τεμπών, τι ώρα και τι ακριβώς έκανε . Αυτά πλέον ρυθμίζονται, ευτυχώς, αυτόματα.